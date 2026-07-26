Hà Nội truy tố bị can lừa đầu tư logistics, nông sản chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Trịnh Thị Huyền là đối tượng không có nghề nghiệp, nhưng do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Huyền đã nghĩ cách lừa đảo các bị hại thông qua việc góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tiền của họ.

Cụ thể, đầu tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T (sinh năm 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G (sinh năm 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về việc mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V (thư ký một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua 1 mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Huyền rủ 2 chị T và G cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận và được 2 chị đồng ý.

Theo thỏa thuận, chị T góp 1 tỷ đồng, còn chị G góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T 1 tỷ đồng tiền gốc và 292 triệu đồng tiền lợi nhuận; trả cho chị G 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lợi nhuận. Song chị G chỉ lấy tiền lợi nhuận, còn tiền gốc thì vẫn để Huyền sử dụng đầu tư tiếp.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Huyền đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin không có thật là mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nên được giao làm các dự án Logistics ở thành phố Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp đều tại tỉnh Đồng Nai với mức lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng để dụ dỗ, lừa đảo các bị hại đưa tiền cho Huyền rồi chiếm đoạt.

Tin tưởng vào các thông tin gian dối của Huyền, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị Hoàng Lệ T và các bạn của chị T gồm Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị V (sinh năm 1976, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và Hồ Thị Thanh H (sinh năm 1977, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã chuyển tổng số 26 tỷ đồng tiền đầu tư cho Huyền. Trong đó, chị T đã chuyển 19,4 tỷ đồng, chị G chuyển 2,6 tỷ đồng, chị V chuyển 500 triệu đồng và chị H chuyển 3,5 tỷ đồng cho Huyền.

Sau khi nhận được tiền của những người trên, Huyền không sử dụng đầu tư các dự án như đã cam kết mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và tiêu cho cá nhân. Hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ, nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho Huyền. Đến tháng 4/2025 thì Huyền không còn khả năng trả nợ, số tiền Huyền còn chiếm đoạt của 4 bị hại là gần 19 tỷ đồng.

Ngày 25/9/2025, Trịnh Thị Huyền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Quá trình điều tra vụ án, các bị hại đã yêu cầu Huyền trả lại số tiền mà họ đã chuyển cho Huyền để đầu tư dự án.

Hiện Huyền vẫn chưa hoàn trả lại số tiền này cho các bị hại./.

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