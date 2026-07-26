Lai Châu tri ân anh hùng liệt sỹ, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Chiều 26/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các bậc cha anh.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Lai Châu, Đoàn đại biểu tỉnh đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm sâu sắc để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc. Các anh hùng liệt sỹ là những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Đồng thời, toàn thể thế hệ hôm nay nguyện luôn khắc cốt ghi tâm công ơn trời biển của các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Tỉnh ủy Lai Châu khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biến nhận thức thành những hành động cụ thể để xây dựng quê hương.

Trong bối cảnh mới, Lai Châu quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết nội khối, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, xanh và bền vững. Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng hai con số, tỉnh luôn chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc, đóng góp vào sự phồn vinh chung của đất nước, xứng đáng với những hy sinh ngã xuống của thế hệ đi trước.

Những năm qua, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" tại Lai Châu không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu thi đua, mà đã trở thành các chương trình hành động thiết thực xuyên suốt. Đảng bộ và chính quyền địa phương luôn đặt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, các thương bệnh binh và gia đình chính sách lên hàng đầu. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, y tế và giáo dục được triển khai đồng bộ, giúp các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với sự phát triển chung của xã hội.

Bên cạnh đó, Lai Châu đặc biệt coi trọng việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động về nguồn, các buổi sinh hoạt chuyên đề, nhằm thắp lên ngọn lửa yêu nước, lòng tự hào tự tôn của dân tộc và ý chí cống hiến mạnh mẽ trong lòng các bạn trẻ - lực lượng nòng cốt sẽ tiếp quản và phát triển quê hương trong tương lai.

Ngay sau lễ viếng tại nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ, Đoàn đại biểu tỉnh đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Đây là biểu tượng văn hóa – lịch sử thiêng liêng, ghi dấu tình cảm sâu đậm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho mảnh đất biên cương.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Lai Châu thành kính dâng lên Người những đóa hoa tươi thắm nhất để bày tỏ tấm lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Trước anh linh của Bác, Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu một lần nữa khẳng định lời hứa sắt son là tiếp tục thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân; nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Mục tiêu lớn nhất được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh chính là không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới, đồng thời đưa Lai Châu bứt phá mạnh mẽ, trở thành một điểm sáng phát triển "nhanh, xanh, bền vững và giàu bản sắc văn hóa" nơi địa đầu Tổ quốc./.

Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ Tối 25/7, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch và Nghĩa trang Hàng Dương.