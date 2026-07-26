Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Cầu truyền hình tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường."

Chương trình khắc họa hành trình tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Chương trình kết nối 4 điểm cầu gồm Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Các điểm cầu không đơn thuần là địa điểm truyền hình trực tiếp mà là không gian biểu tượng của hành trình tri ân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự chương trình tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình tại điểm cầu trung tâm tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong cả nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các cựu chiến binh, lực lượng tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm” và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham dự cầu truyền hình tại các điểm cầu.

"Anh đi bộ đội sao trên mũ/Mãi mãi là sao sáng dẫn đường"… Lấy cảm hứng từ câu thơ trong bài “Núi Đôi” của nhà thơ Vũ Cao, Cầu truyền hình kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ mang tên "Sao sáng dẫn đường."

Thông điệp cầu truyền hình nêu rõ ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm cho việc cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ. Qua hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ đã có hơn 1 triệu hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sỹ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Cùng với đó là gần 300.000 mộ liệt sỹ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước sự khắc nghiệt của thời gian khi nhân chứng ngày càng ít, nhiều dấu tích, địa hình chiến trường cũ bị xóa mờ và thay đổi, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các Anh hùng liệt sỹ trở về.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sỹ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sỹ; đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Mỗi Anh hùng Liệt sỹ được ví như một vì sao sáng, soi đường cho “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ." Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” là hành trình của Chiến dịch trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Tại điểm cầu Hà Nội, chương trình được thực hiện tại Tượng đài Bắc Sơn - nơi tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Chương trình cũng được kết nối linh thiêng tới Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) - nơi an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sỹ, trong đó có gần 6.000 ngôi mộ chưa xác định được danh tính; và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), sát kề địa bàn các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ đã ngã xuống trên mặt trận Vị Xuyên năm xưa.

Trong thời lượng hơn 2 giờ đồng hồ, chương trình “Sao sáng dẫn đường” được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt qua 3 chương: “Những người chưa bao giờ khuất," “Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm” và “Trả lại tên cho các anh."

Qua những thước phim phóng sự chân thực cùng các tiết mục nghệ thuật sâu lắng như “Giai điệu Tổ quốc - Màu hoa đỏ," “Linh thiêng Việt Nam," “Bài ca không quên," chương trình đã tái hiện sống động không gian ký ức và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay.

Những trích đoạn thư từ lòng đất gửi người yêu, gửi cha mẹ trước giờ ra trận được vang lên giữa nền nhạc da diết, khắc họa khí chất kiên trung, bất khuất của những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Không gian cầu truyền hình như lắng đọng với những giọt nước mắt xúc động của những người con tiếp nhận hồ sơ phục dựng của người cha liệt sỹ Hoàng Văn Địch sau hàng thập kỷ đợi chờ.

Câu chuyện về sự hy sinh cao cả của nữ Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng hay những kỷ vật mới tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng; nỗi nghẹn ngào của những người mẹ, người vợ, người con được đón liệt sỹ trở về sau khi được xác minh danh tính... cũng là những phút giây thấm đẫm niềm xúc động trong chương trình.

Ban tổ chức trao di ảnh gia đình tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình cũng đồng thời tôn vinh sự dấn thân quả cảm của các lực lượng rà phá bom mìn, đội quy tập hài cốt liệt sỹ, sự miệt mài của các nhà khoa học giám định ADN, các chuyên gia giải mã kỷ vật hay sự đồng hành, nhiệt tình của những nhà nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhân chứng... Dù phải đối mặt với nguy hiểm, gian khó, các lực lượng vẫn chạy đua với thời gian để hoàn thành mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim.

Sự kết hợp hài hòa giữa những tiết mục nghệ thuật sâu lắng, cùng các thước phim phóng sự thực tế chân thực và chương trình giao lưu lắng đọng nghĩa tình đã làm xúc động hàng triệu khán giả theo dõi.

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước./.

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tối 26/7/2026, Chương trình Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" được tổ chức tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Quảng Trị.