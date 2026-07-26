Thêm mái nhà chung kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong ngày 26/7 đã tổ chức lễ ra mắt.

Tham dự buổi lễ về phía Hàn Quốc có ông Jo Chul Ki, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Chungcheong; ông Lee Gi Seok, Cục trưởng Cục Phúc lợi thành phố Asan; ông Kim Hak Min, Chủ tịch Ủy ban cố vấn kiểm tra đạo đức Quốc hội Hàn Quốc và đại diện một số cơ quan của Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam có bà Nguyễn Thị Thái Bình, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các hội đoàn và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Asan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình nhấn mạnh việc thành lập Hội Người Việt Nam thành phố Asan là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự trưởng thành và gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Thái Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Nhân dịp này, Tham tán Công sứ cũng trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nam Chungcheong, thành phố Asan và các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc đã quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành và hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam yên tâm học tập, lao động, sinh sống và hội nhập; khẳng định đây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình nhấn mạnh cộng đồng hơn 370.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Asan đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham tán Công sứ bày tỏ tin tưởng Hội Người Việt Nam thành phố Asan sẽ trở thành mái nhà chung đoàn kết của bà con, là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng với chính quyền địa phương và Đại sứ quán Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam, hỗ trợ và tạo điều kiện để Hội Người Việt Nam thành phố Asan hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết cộng đồng, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hội đoàn người Việt trên toàn Hàn Quốc nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam ngày càng đoàn kết, văn minh, hội nhập thành công.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Jo Cheol Ki, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Chungcheong chúc mừng sự ra mắt của cộng đồng người Việt Nam tại Asan; đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu, chia sẻ về những khó khăn khi phải sinh sống ở nước ngoài. Từ những nhận thức này, trên cương vị của mình, ông đã cùng Hội đồng tỉnh nỗ lực đưa ra những chính sách việc làm và phúc lợi phù hợp cho người nước ngoài.

Chủ tịch Hội đồng Jo Cheol Ki cũng nhấn mạnh chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực tạo các điều kiện thuận lợi để cộng đồng người nước ngoài ở Asan nói chung và người Việt Nam nói riêng có thể ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng bản địa và ngày càng phát triển.

Ông Lee Gi Seok, Cục trưởng Cục Phúc lợi thành phố Asan, chúc mừng Ban Chấp hành Hội và nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong cộng đồng đa văn hóa của thành phố. Ông bày tỏ mong muốn Hội sẽ phát huy vai trò kết nối cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố trong các hoạt động hỗ trợ hội nhập, giao lưu văn hóa và các chương trình vì cộng đồng, góp phần xây dựng Asan trở thành một thành phố ngày càng năng động, thân thiện và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Kiểm tra Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, ông Kim Hak-min chúc mừng Hội người Việt tại Asan. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Kiểm tra Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, ông Kim Hak Min, chúc mừng sự ra đời của Hội Người Việt Nam thành phố Asan và bày tỏ mong muốn Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người Việt Nam thành phố Asan khẳng định việc thành lập Hội xuất phát từ nguyện vọng tha thiết của đông đảo bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương. Hội sẽ là mái nhà chung đoàn kết, gắn kết cộng đồng, hỗ trợ hội viên ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam thành phố Asan đã chính thức ra mắt và nhận quyết định thành lập. Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng và Tiến sỹ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Người Việt tại tỉnh Chungnam cũng phát biểu chào mừng việc thành lập Hội và khẳng định cam kết mạnh mẽ sẽ đồng hành và hỗ trợ Hội để gắn kết, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại thành phố và đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước cũng như vào sự phát triển chung của quan hệ Việt-Hàn./.

Tăng cường gắn kết cộng đồng, phát huy nguồn lực người Việt tại Hàn Quốc Cộng đồng người Việt ngày càng hội nhập, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, trí thức, người lao động, lưu học sinh và các gia đình đa văn hóa, trở thành cầu nối quan trọng giữa hai nước.

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