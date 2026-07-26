Ngân hàng Hàn Quốc lập lợi nhuận kỷ lục giữa áp lực nợ xấu gia tăng

Năm tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong nửa đầu năm 2026.

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh áp lực từ môi trường lãi suất cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu ngành tài chính công bố ngày 26/7 cho thấy tổng lợi nhuận ròng của 5 tập đoàn tài chính lớn gồm KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial và NongHyup Financial đạt 13.118 tỷ won (khoảng 9,6 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả này chủ yếu nhờ thu nhập lãi tăng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, cùng với nguồn thu ngoài lãi cải thiện nhờ thị trường chứng khoán khởi sắc.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản vay hộ gia đình tại 5 ngân hàng lớn tăng lên 0,33% vào cuối quý 2, mức cao nhất trong khoảng 10 năm.

Tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tăng quý thứ ba liên tiếp lên 0,58%, trong khi tổng giá trị các khoản nợ xấu tăng lên 7.433 tỷ won, cao nhất trong khoảng 8 năm.

Giới phân tích nhận định áp lực quản lý chất lượng tài sản sẽ tiếp tục gia tăng trong nửa cuối năm khi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) nâng lãi suất cơ bản lên 2,75% và để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Lãi suất cao giúp cải thiện thu nhập lãi của các ngân hàng nhưng cũng làm tăng gánh nặng trả nợ của hộ gia đình và doanh nghiệp, kéo theo nguy cơ nợ xấu tiếp tục gia tăng./.

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