Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất lần thứ bảy liên tiếp

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 10/4 đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,5%/năm, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp duy trì chính sách tiền tệ không thay đổi kể từ tháng 7/2025.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc đối mặt với rủi ro kép: áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang, đồng thời tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại dưới tác động của xung đột Trung Đông.

Tại cuộc họp Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC), phiên họp cuối cùng do Thống đốc Lee Chang-yong chủ trì, ông Lee nhấn mạnh rằng các quyết định lãi suất trong thời gian qua là phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô.

BoK đánh giá rằng dù xuất khẩu, đặc biệt là chất bán dẫn, vẫn khả quan và chính phủ triển khai ngân sách bổ sung, nhưng đà tăng trưởng sẽ khó tránh khỏi chậm lại do giá năng lượng tăng và gián đoạn nguồn cung. Áp lực lạm phát cũng gia tăng đáng kể dưới tác động của giá dầu quốc tế.

BoK đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,5% từ tháng 7/2025 và duy trì qua các kỳ họp tháng 7, 8, 10, 11 và đầu năm 2026. Động thái này nhằm đánh giá độ trễ của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế thực, đồng thời hạn chế rủi ro gây sốc cho thị trường tài chính và khu vực hộ gia đình vốn đang chịu áp lực nợ cao.

Theo BoK, bối cảnh hiện tại đã trở nên phức tạp hơn. Một yếu tố đáng chú ý khác là biến động tỷ giá. Đồng won gần đây dao động quanh mức 1.500 won/USD, chịu tác động từ dòng vốn rút ra và bất ổn địa chính trị.

Theo Thống đốc Lee, diễn biến tỷ giá hiện nay khác với giai đoạn cuối năm 2025 khi yếu tố nội tại đóng vai trò lớn hơn. Ông cho rằng nếu tình hình Trung Đông hạ nhiệt, đồng won có thể phục hồi tương đối nhanh.

Trong bối cảnh bất định cao, BoK lựa chọn giữ nguyên lãi suất nhằm duy trì dư địa chính sách và tránh phản ứng vội vàng trước các cú sốc có thể chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh chính sách nếu các cú sốc trở nên kéo dài và lan rộng hơn.

Giới phân tích cho rằng quyết định lần này cho thấy BoK đang ưu tiên ổn định vĩ mô hơn là theo đuổi mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn.

Chuỗi giữ nguyên lãi suất kéo dài không chỉ phản ánh đánh giá thận trọng về triển vọng kinh tế mà còn cho thấy ngân hàng trung ương đang cân bằng giữa kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và giảm thiểu rủi ro tài chính trong một môi trường toàn cầu đầy biến động./.

