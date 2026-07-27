Tổ tàu SE2 kịp thời cấp cứu một hành khách có dấu hiệu đột quỵ khi đi tàu

Các thành viên của tổ tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đã kịp thời cấp cứu hành khách đi tàu qua cơn nguy kịch.

Theo đó, vào lúc 21h40 ngày 26/7, đoàn tàu SE2 đang hành trình trên chặng từ ga Biên Hòa hướng về ga Long Khánh. Lúc này, tiếp viên Đinh Xuân Hiếu phụ trách toa số 11 bất ngờ phát hiện hành khách Trần Văn Sỹ (quê quán Ninh Bình) có biểu hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Thông tin lập tức được báo động khẩn cấp đến Trưởng tàu Nguyễn Trường Thọ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, Trưởng tàu Nguyễn Trường Thọ cùng vệ sinh viên Nguyễn Hương Liên ghi nhận hành khách Sỹ đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, mạch đập rất yếu và có các dấu hiệu lâm sàng của một ca đột quỵ.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tổ tàu đã lập tức kích hoạt quy trình cứu hộ khẩn cấp như: vừa tiến hành các biện pháp sơ cứu tại chỗ, vừa phát thanh toàn tàu để kêu gọi sự trợ giúp từ các hành khách có chuyên môn y tế.

Nhờ sự bình tĩnh, tổ tàu vừa tiến hành sơ cứu, vừa điện báo về Trung tâm Điều độ, xin lệnh cho tàu SE2 dừng khẩn cấp ngoài kế hoạch tại ga Long Khánh. Đến 21h50, tàu SE2 cập ga Long Khánh.

Tại ga, tổ tàu đã bàn giao hành khách Trần Văn Sỹ cùng hai người thân đi cùng cho nhân viên nhà ga và lực lượng y tế mặt đất để nhanh chóng chuyển tuyến đến bệnh viện cấp cứu. Phía nhà ga cũng đã nhanh chóng phối hợp thực hiện các thủ tục hoàn trả vé và hỗ trợ hành lý cho gia đình người bệnh theo quy định của ngành đường sắt.

“Với sự xử lý quyết đoán, nhanh chóng, trách nhiệm và bản lĩnh của tổ tàu SE2 không chỉ cứu sống một hành khách trong gang tấc, mà còn cho thấy nhân viên đường sắt luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Hành động kịp thời đã để lại hình ảnh đẹp về sự tận tụy, hết lòng vì hành khách trên mỗi hành trình,” lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhấn mạnh./.

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