Vĩnh Long đồng bộ các giải pháp hạ tầng, công nghệ ứng phó thiên tai

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch số 4602 về thực hiện chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ, từ hạ tầng đến công nghệ, theo lộ trình đến năm 2030, nhằm xây dựng một cộng đồng an toàn, bền vững trước những diễn biến khó lường của thiên tai.

Tỉnh Vĩnh Long xác định mục tiêu trọng tâm là giảm tối thiểu 10% thiệt hại về người so với giai đoạn 2010-2020, đồng thời kéo giảm thiệt hại về kinh tế. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ quan, tổ chức và hộ gia đình tại vùng ảnh hưởng được tiếp cận đầy đủ thông tin thiên tai; 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, trang bị kiến thức và thiết bị cần thiết. Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu 100% hộ gia đình đảm bảo yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ.”

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, đủ năng lực xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu để ứng phó giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, nguồn ngân sách địa phương tương xứng để tập trung xây dựng hạ tầng, như: xử lý dứt điểm 100% vị trí đê điều đặc biệt xung yếu và các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân. Tỉnh thực hiện nâng cấp các tuyến đê sông, đê biển kết hợp đa mục tiêu với giao thông và sơ tán dân cư khi cần thiết.

Song song với hạ tầng cứng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải pháp "sống chung với lũ, hạn hán và xâm nhập mặn", thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Tỉnh sẽ củng cố hệ thống thủy lợi, công trình kiểm soát mặn, ngọt để phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với kịch bản biến đổi khí hậu cực đoan. Đồng thời, các công trình công cộng như trường học, y tế cũng được quy hoạch để sẵn sàng trở thành nơi tránh trú an toàn khi có tình huống khẩn cấp.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ đầu tư cho chuyển đổi số trong công tác phòng chống thiên tai,như: hiện đại hóa mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn, xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo điều hành theo thời gian thực...

Việc thống kê, đánh giá thiệt hại và xác định nhu cầu khắc phục hậu quả sau thiên tai cũng sẽ được ứng dụng công nghệ để đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Tỉnh chú trọng nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới trong phòng, chống xói lở bờ sông, ứng dụng vật liệu mới và công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh Vĩnh Long được các nhà khoa học và chuyên gia nhận định là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thiên tai, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn, do địa lý giáp biển, hệ thống sông ngòi chằng chịt.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 107 điểm sạt lở, sụt lún, với tổng chiều dài hơn 8,9 km. Tính chung các loại hình thiên tai như: giông lốc, mưa lớn, thiệt hại nhà cửa, hoa màu, cây trái, với tổng giá trị thiệt hại vượt con số 31,8 tỷ đồng.

Trước diễn biến khó lường của thiên tai, cùng với công tác ứng phó kịp thời theo phương án “4 tại chỗ,” Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã thực hiện công tác nâng cao năng lực dự báo thông qua đầu tư 14 trạm quan trắc khí tượng thủy văn nội đồng và tiếp tục đầu tư phát triển thêm các trạm quan trắc mới.

Ngành đang tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), các công nghệ hiện đại trong theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn.

Cùng với các công tác phi công trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhanh công tác phòng, chống, khắc phục tại các khu vực bờ đê, bờ sông, bờ bao xung yếu, có vết nứt.

Tỉnh ban hành lệnh xây dựng các công trình khắc phục sụp lún kè bảo vệ bờ biển, bờ sông tại các khu vực trọng điểm xã Hiệp Thạnh, xã Lưu Nghiệp Anh và khu vực Cồn Hô, đề xuất xây dựng dự án kè chống sạt lở dài 3 km tại khu vực bờ biển phường Trường Long Hòa, với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, nhằm kiểm soát sạt lở, ứng phó thiên tai, bảo vệ ổn định dân cư và hạ tầng sản xuất cho cư dân trong khu vực./.

Tạo nền căn bản để chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phòng, chống thiên tai phải được đưa vào kịch bản điều hành phát triển, đầu tư công, sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh và bảo vệ đời sống nhân dân.

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