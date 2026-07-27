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Bệnh viện Đức Giang lên tiếng về clip 2 cô gái mặc đồ nhân viên y tế livestream phản cảm

Liên quan đến video hai cô gái mặc trang phục y tế livestream có hành vi và lời lẽ không chuẩn mực, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội đã chính thức lên tiếng làm rõ vụ việc.

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Bệnh viện Đức Giang lên tiếng về clip 2 cô gái mặc đồ nhân viên y tế livestream phản cảm
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Bản tin 60s ngày 27/7/2026 gồm những nội dung sau:

Bệnh viện Đức Giang lên tiếng về clip 2 cô gái mặc đồ nhân viên y tế livestream phản cảm.

Cháy lớn dữ dội bao trùm nhà hàng tại xã Hòa Lạc, Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam ngược dòng ấn tượng trước Thái Lan để lần đầu vô địch bóng chuyền SEA V.Cup.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét khi vùng núi Bắc Bộ đón mưa lớn từ đêm ngày 27/7.

Cận cảnh con tàu cổ ở Hội An lộ rõ khỏi mặt cát sau gần 3 năm được phát hiện.

Iran dừng đáp trả sau khi Mỹ tạm ngừng không kích.

Syria xác nhận đàm phán an ninh với Israel.

Nhiệt độ tiếp tục lập kỷ lục mới tại Nhật Bản./.

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