Thời tiết ngày 27/7: Nhiều nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/7, các khu vực trên cả nước xuất hiện hình thái thời tiết khác nhau, trong đó nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C. Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi, trung du đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-36 độ C; phía Nam 31-33 độ C. Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C. mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Nam). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2,0-3,0m, biển động. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2,0-4,0m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông./.

7 tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 27-28/7, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.