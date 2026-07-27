Lễ kỷ niệm lần thứ 73 Cuộc tấn công Pháo đài Moncada ở Cuba

Với khẩu hiệu "Moncada của tôi là Tổ quốc," lễ kỷ niệm năm nay diễn ra tại tỉnh cực Tây Pinar del Rio và đặc biệt có ý nghĩa khi đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Ngày 26/7, người dân Cuba trong và ngoài nước, cùng bạn bè quốc tế, đã long trọng kỷ niệm 73 năm cuộc tấn công Pháo đài Moncada (26/7/1953-26/7/2026), sự kiện đánh dấu bước ngoặt quyết định dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Cuba năm 1959.

Với khẩu hiệu "Moncada của tôi là Tổ quốc," lễ kỷ niệm chính năm nay diễn ra tại tỉnh cực Tây Pinar del Rio và đặc biệt có ý nghĩa khi đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định rằng Cuba đang tiến hành "một trận chiến lịch sử, một cuộc Moncada mới" chống lại các chính sách bao vây cấm vận để đưa đất nước tiến lên con đường Chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc, thịnh vượng của nhân dân và hòa bình trên thế giới.

Cuộc tấn công Pháo đài Moncada ngày 26/7/1953 là sự kiện mở đầu cuộc cách mạng do lãnh tụ Cuba Fidel Castro lãnh đạo, đồng thời "tiếng súng mở đầu" Moncada cũng thức tỉnh các quốc gia dân tộc Mỹ Latinh đứng lên đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội./.