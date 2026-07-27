Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Brazil-Argentina

Ngày 26/7, Chính phủ Brazil đã triệu Đại sứ tại Argentina về nước để tham vấn, đồng thời triệu Đại sứ Argentina tại Brasilia sau khi có những phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei mà phía Brazil cho là nhằm vào Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và các thể chế của nước này.



Theo các nguồn ngoại giao, Đại sứ Brazil tại Argentina Julio Bitelli trở về nước để tiến hành tham vấn với Bộ Ngoại giao.



Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đây là động thái được đưa ra sau bài phát biểu của Tổng thống Milei tại một sự kiện chính trị ở thành phố Sao Paulo hôm 25/7, trong đó nhà lãnh đạo Argentina bày tỏ sự ủng hộ đối với nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, trong vai trò ứng cử viên của phe cánh hữu cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

(Tư liệu) Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu tại Buenos Aires, Argentina. (Ảnh THXTTXVN)

Ngoài ra, ông Milei còn được cho là đã sử dụng các cụm từ không phù hợp nhằm vào Tổng thống Lula dù không nêu đích danh.



Một nguồn tin ngoại giao Brazil cho biết các phát biểu của Tổng thống Milei được phía Brazil đánh giá là nhằm vào nhà nước, người dân và nền dân chủ Brazil.



Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Brazil cũng đã triệu Đại sứ Argentina để bày tỏ phản đối.



Phát biểu tại một sự kiện công đoàn ngày 26/7, Tổng thống Lula khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước "mà không để bất kỳ ai can thiệp".



Về phần mình, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Mitre, Tổng thống Milei bày tỏ thất vọng khi không được Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes cho phép thăm cựu Tổng thống Jair Bolsonaro người đang bị quản thúc tại gia sau khi bị kết án liên quan đến âm mưu đảo chính sau cuộc bầu cử năm 2022./.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro giải trình việc tháo vòng giám sát điện tử Ông giải thích hành vi tháo vòng giám sát là do các loại thuốc chống co giật được các bác sỹ kê đơn để điều trị chứng nấc cụt kinh niên, khiến ông nghĩ rằng vòng giám sát có gắn thiết bị nghe lén.