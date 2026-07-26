Mỹ trả lại cho Cuba những tài liệu lịch sử bị đánh cắp

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, Ủy ban Quốc gia về Ký ức Lịch sử Cuba thông báo cơ quan chức năng Mỹ đã trả lại các tài liệu di sản liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch sử bị đánh cắp từ Cục Lưu trữ Quốc gia Cuba và được rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử ở Mỹ.

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường (CITMA), Armando Rodríguez Batista, cho biết trong số các tài liệu được thu hồi có Hiến pháp La Yaya năm 1897 và các tài liệu thuộc về Tướng Máximo Gómez, Bộ trưởng Ngoại giao Raúl Roa và lãnh tụ Fidel Castro.

Theo các chuyên gia tham gia vào quá trình này, các tài liệu đã bị đánh cắp từ nhiều thập kỷ trước tại Cục Lưu trữ Quốc gia Cuba và xuất hiện trên các nền tảng kỹ thuật số của Mỹ.

Việc thu hồi chúng bao gồm một quá trình điều tra, xác thực và so sánh tài liệu để xác nhận nguồn gốc và tính hợp pháp.

Việc thu hồi các tài liệu này góp phần vào nỗ lực của các cơ quan Cuba trong việc truy tìm các tài liệu tạo nên một phần của hồ sơ lịch sử và đã bị thất lạc khỏi các kho lưu trữ quốc gia bằng nhiều cách khác nhau theo thời gian.

Ủy ban Quốc gia về Ký ức Lịch sử, được thành lập cách đây 2 thập kỷ, tập hợp các tổ chức liên quan đến bảo tồn tài liệu, nghiên cứu lịch sử và bảo vệ di sản, với mục đích tăng cường các cơ chế bảo tồn các nguồn tư liệu được coi là một phần ký ức tập thể của quốc gia./.

Mỹ triển khai phần đầu trong gói viện trợ 100 triệu USD cho Cuba Gói viện trợ mới được triển khai là một phần trong khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu USD, do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề xuất hồi tháng 5 nhằm giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay.