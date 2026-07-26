Moody’s: Cuộc đua AI đe dọa chất lượng tín dụng của các tập đoàn công nghệ

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s Ratings cảnh báo rằng cuộc đua xây dựng hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo (AI) với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ USD hằng năm đang làm suy giảm dòng tiền, đồng thời làm gia tăng rủi ro tài chính của các tập đoàn công nghệ lớn.

Trong một báo cáo nghiên cứu được công bố tuần này, Moody’s nhận định làn sóng tăng cường chi tiêu này đang khiến ngay cả những tập đoàn dồi dào tiền mặt nhất thế giới như Alphabet và Microsoft cũng phải phụ thuộc lớn vào nợ vay, phát hành cổ phiếu và các giải pháp tài chính khác để tài trợ cho tham vọng Trí tuệ Nhân tạo của mình.

Báo cáo cho biết những động thái này đang đe dọa chất lượng tín dụng của 6 công ty nằm được Moody’s theo dõi, bao gồm Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle và CoreWeave.

Moody’s đánh giá rằng trước đây, các công ty này dựa vào cấu trúc ít tài sản cố định, tập trung vào phần mềm, tài sản sở hữu trí tuệ và các dịch vụ đám mây có thể mở rộng quy mô mà chỉ cần vốn đầu tư vừa phải.

Việc chuyển đổi từ mô hình ít tài sản sang mô hình thâm dụng tài sản đòi hỏi mức độ đầu tư và huy động vốn chưa từng có.

Hãng xếp hạng tín nhiệm này dự báo chi phí vốn-khoản đầu tư cho các tài sản vật chất như trung tâm dữ liệu-sẽ đạt 785 tỷ USD trong năm 2026, trước khi chạm mốc khoảng 1.000 tỷ USD vào năm tới.

Để tài trợ cho quá trình mở rộng Trí tuệ Nhân tạo này, các “gã khổng lồ” công nghệ đang có xu hướng tìm đến thị trường chứng khoán, mang lại lợi nhuận bùng nổ cho ngành tài chính. Theo Moody’s, tổng nợ trực tiếp của 6 tập đoàn công nghệ lớn kể trên đã đạt khoảng 460 tỷ USD.

Các công ty công nghệ cũng đang huy động tiền mặt từ thị trường đại chúng. Trong đó, Alphabet-công ty mẹ của Google tháng trước đã công bố đợt bán cổ phiếu trị giá 85 tỷ USD.

Moody’s lưu ý rằng do phần cứng và hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo đòi hỏi khoản đầu tư trước khổng lồ và chỉ có thể tạo ra doanh thu trong dài hạn, nên dòng tiền tự do của toàn ngành đang chịu áp lực lớn.

Báo cáo giải thích rằng thay vì tự đứng ra vay nợ để xây trung tâm dữ liệu, các tập đoàn lớn chọn cách ký hợp đồng thuê dài hạn. Giải pháp này giúp họ vẫn có hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo để sử dụng nhưng không bị ghi nhận những khoản nợ khổng lồ trên bảng cân đối kế toán.

Moody’s cho biết các cam kết thuê của nhóm công nghệ này đã tăng vọt lên 1.200 tỷ USD. Hơn 820 tỷ USD trong số đó đến từ các hợp đồng thuê chưa bắt đầu hiệu lực, có nghĩa là các trung tâm dữ liệu vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Mặc dù các nghĩa vụ này không thể hiện dưới dạng nợ truyền thống, vẫn xem đây là các khoản nghĩa vụ tài chính tương đương nợ, vì các công ty phải gánh chịu những khoản thanh toán tiền thuê rất lớn trong tương lai.

Dù đưa ra cảnh báo, Moody’s nhấn mạnh rằng Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta vẫn có bảng cân đối kế toán thuộc hàng vững mạnh nhất thế giới, khiến cho xếp hạng tín nhiệm ở mức khuyến nghị đầu tư của họ khó có nguy cơ bị đe dọa trong ngắn hạn.

Áp lực trước mắt tập trung vào các đơn vị có xếp hạng thấp hơn như Oracle và nhà cung cấp dịch vụ đám mây chuyên biệt cho Trí tuệ Nhân tạo là CoreWeave.

Oracle hiện đang được xếp hạng Baa2 với triển vọng tiêu cực, chỉ cao hơn hai bậc so với mức "rác."

Trong khi đó, CoreWeave hiện bị xếp vào nhóm tín dụng rủi ro cao (mức Ba3) vì đang phải gánh các khoản nợ tư nhân phức tạp để tài trợ cho hệ thống phần cứng GPU của mình./.

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