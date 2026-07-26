Nhà điều hành cảng PSA International loại Cuba khỏi mạng lưới điểm đến

Công ty PSA International thông báo đã loại bỏ Cuba khỏi danh sách các điểm đến sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt lên Cảng container Mariel, cơ sở hạ tầng cảng chính của Cuba để xử lý hàng hóa container.

PSA International một trong những nhà điều hành cảng lớn nhất thế giới, quản lý hơn 70 nhà ga hàng hải, đường sắt và nội địa tại hơn 45 quốc gia, có trụ sở tại Singapore.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đưa Cảng container Mariel vào danh sách trừng phạt.

Theo OFAC, Mariel là khu vực do tập đoàn quản lý doanh nghiệp GAESA thuộc Bộ Các Lực lượng vũ trang Cuba kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp.

Việc loại bỏ Cuba khỏi danh sách các điểm đến của PSA International là một đòn giáng mạnh nữa vào cảng Mariel, được khánh thành năm 2014 với vai trò là trung tâm của Đặc khu Phát triển Mariel (ZEDM) và được thiết kế để trở thành một trung tâm logistics khu vực.

Trong những năm gần đây, cảng Mariel đã xử lý một phần đáng kể hoạt động của các công ty vận tải biển chịu trách nhiệm vận chuyển thực phẩm, nông sản, xe cơ giới và các hàng hóa khác được mua tại Mỹ và các nước thứ ba đến Cuba.

Hiện tại, có 56 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Đặc khu phát triển Mariel, đến từ các quốc gia như Tây Ban Nha, Mexico, Brazil, Việt Nam và Hà Lan./.

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