Sầu riêng Thái Lan giảm giá mạnh nhất trong vòng 10 năm

Giá sầu riêng tại ba tỉnh biên giới cực Nam Thái Lan gồm Yala, Pattani và Narathiwat đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm, trong bối cảnh sản lượng tăng mạnh, thời điểm thu hoạch trùng với nhiều vùng trồng khác trong nước cũng như các nước láng giềng, gây áp lực lớn lên thị trường tiêu thụ.

Theo Văn phòng Xúc tiến và Phát triển Nông nghiệp khu vực 5 (tỉnh Songkhla), sản lượng sầu riêng tại ba tỉnh biên giới phía Nam trong niên vụ 2026 dự kiến đạt 114.734 tấn, trong đó tỉnh Yala chiếm 93.390 tấn, Narathiwat 17.004 tấn và Pattani 4.340 tấn.

Giới trồng sầu riêng cho biết diễn biến thời tiết bất thường khiến sầu riêng tại khu vực này thu hoạch gần như cùng thời điểm với các vùng trồng khác ở miền Nam và miền Đông Thái Lan, thay vì kết thúc mùa vụ như các năm trước.

Cùng thời điểm, sầu riêng của Malaysia và Việt Nam cũng bước vào vụ thu hoạch, làm gia tăng cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu.

Hiện giá thu mua tại vườn đối với sầu riêng Monthong loại AB chỉ còn khoảng 1,9 USD/kg (60 baht/kg), giảm từ mức 2-2,2 USD/kg (65-70 baht/kg) của tuần trước và là mức thấp nhất trong khoảng một thập kỷ. Đối với những quả bị biến dạng hoặc không đạt tiêu chuẩn, giá chỉ còn khoảng 0,3-0,5 USD/kg, trong khi sầu riêng bị sâu đục gần như không còn giá trị thương mại, chỉ được thu mua với khoảng 0,06 USD/kg.

Theo các nhà vườn, ngoài tình trạng dư cung, chi phí sản xuất, logistics và vận chuyển tăng cao tiếp tục làm giảm lợi nhuận. Bên cạnh đó, tình hình an ninh tại ba tỉnh biên giới phía Nam khiến nhiều doanh nghiệp thu mua lớn và nhà đầu tư kho lạnh chưa mạnh dạn mở điểm thu mua hoặc xây dựng cơ sở chế biến tại địa phương. Hiện Yala và Narathiwat chỉ có hai kho lạnh, không đủ đáp ứng nhu cầu bảo quản lượng sầu riêng ngày càng tăng.

Trước tình hình trên, chính quyền tỉnh Yala đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tiêu thụ, gồm thúc đẩy tiêu dùng trong nước, tổ chức các chương trình xúc tiến bán hàng tại sự kiện Yala Marathon, mở rộng thị trường đến các địa phương có sức mua lớn như Hat Yai, Songkhla, Phuket và Phang Nga, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu mua và vận chuyển.

Trong khi đó, tỉnh Narathiwat đã thành lập năm trung tâm thu mua và phân loại trái cây cấp huyện. Mỗi trung tâm được hỗ trợ khoảng 31.000 USD để thu mua sản phẩm của các hộ trồng sầu riêng quy mô nhỏ, góp phần ổn định đầu ra trong giai đoạn cao điểm thu hoạch.

Theo giới chuyên môn, tình trạng thu hoạch đồng loạt cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nước sản xuất trong khu vực đang đặt ra thách thức đối với ngành sầu riêng Thái Lan.

Điều này buộc các địa phương phải đẩy mạnh đầu tư vào khâu bảo quản, chế biến và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu sầu riêng tươi./.

Xuất khẩu sầu riêng Thái Lan sang Trung Quốc lập kỷ lục trong nửa đầu năm 2026 Tính đến ngày 30/6, Thái Lan đã xuất khẩu 53.665 container sầu riêng tươi sang Trung Quốc, tương đương 872.237 tấn, thu về 100,08 tỷ baht (khoảng 3,08 tỷ USD).