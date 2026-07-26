Khuyến nghị nhà đầu tư chứng khoán ưu tiên quản trị rủi ro trong ngắn hạn

Nhà đầu tư nước ngoài gia tăng bán ròng trong tuần giao dịch từ ngày 20-24/7 với giá trị gần 3.800 tỷ đồng, tăng gần 80% so với tuần trước.

Áp lực xả hàng tập trung vào cổ phiếu PNJ và nhóm ngân hàng trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 100 điểm, đánh dấu tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp.

Các công ty chứng khoán có chung nhận định áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc dù đã xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật, vì vậy khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro.

Giá trị bán ròng tăng gần 80%

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 20 đến 24/7.

Theo thống kê trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 143,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 3.734 tỷ đồng. So với tuần trước, quy mô bán ròng tăng 72,3% về khối lượng và gần 80% về giá trị, từ mức 2.078 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VNM tiếp tục là điểm sáng khi được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 318 tỷ đồng, tương ứng khoảng 5,4 triệu cổ phiếu. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất ghi nhận giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài vượt 1.000 tỷ đồng kể từ đầu tháng Bảy. Giá trị mua ròng của VNM thậm chí tương đương tổng giá trị mua ròng của ba cổ phiếu đứng ngay sau cộng lại.

Ngược lại, PNJ là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 714 tỷ đồng, tương ứng gần 22,5 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, riêng trong phiên cuối tuần, giá trị bán ròng tại mã này lên tới hơn 530 tỷ đồng.

Ngoài PNJ, dòng vốn ngoại tiếp tục rút mạnh khỏi nhóm ngân hàng khi VCB bị bán ròng 452 tỷ đồng, VPB 403 tỷ đồng, TCB 352 tỷ đồng, ACB 331 tỷ đồng và STB 327 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như SSI, TPB, MBB, VIC, FPT, VRE và VHM cũng ghi nhận giá trị bán ròng hàng trăm tỷ đồng.

Áp lực bán của khối ngoại diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán có tuần giao dịch kém tích cực. Kết thúc tuần 20-24/7, VN-Index giảm 101,34 điểm, tương đương 5,67% xuống còn 1.686,11 điểm. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp của chỉ số sau chuỗi bốn tuần tăng trước đó.

Chỉ trong một tuần, VN-Index lần lượt đánh mất các mốc tâm lý 1.800 điểm và 1.700 điểm. Có thời điểm trong tuần, chỉ số lùi về vùng 1.660 điểm trước khi xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Thanh khoản cũng tăng mạnh khi khối lượng khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 809 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tăng hơn 24% so với tuần trước, trong khi giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 20.115 tỷ đồng mỗi phiên, tăng gần 22%.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong tuần tiếp tục thuộc về cổ phiếu PNJ khi mã này giảm trong cả 5 phiên giao dịch, trong đó có chuỗi 4 phiên giảm sàn liên tiếp.

Áp lực bán vẫn kéo dài sau vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia bị cơ quan chức năng khởi tố trước đó, trong đó ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB) - doanh nghiệp do PNJ sở hữu 100% vốn - bị cáo buộc lợi dụng hoạt động giám định để hợp thức hóa nguồn gốc kim cương nhập lậu.

Sau vụ việc, PNJ-LAB cho biết đây là trách nhiệm pháp lý của cá nhân ông Đặng Ngọc Thảo và khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trong tuần qua, cổ phiếu PNJ mất thêm 28,5% giá trị. Riêng phiên giao dịch cuối tuần, lực cầu bắt đáy giúp giá trị giao dịch của mã này đạt gần 1.300 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi vụ việc tại PNJ-LAB được công bố. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41,3 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 8% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn đóng cửa ở mức giá sàn và còn dư bán hơn 423.000 cổ phiếu.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc dù đã xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin cho rằng xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế trong tuần qua, thậm chí diễn biến thực tế còn tiêu cực hơn dự báo khi VN-Index có phiên giảm hơn 62 điểm và lùi xuống dưới mốc 1.670 điểm. Tuy nhiên, công ty cũng ghi nhận thị trường đã xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên 23/7 khi lực cầu bắt đáy giúp chỉ số tăng trở lại hơn 30 điểm.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán AIS nhận định, mốc 1.700 điểm từng được kỳ vọng là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Sau khi ngưỡng này bị phá vỡ, vùng 1.600 điểm, tương ứng đáy được thiết lập trong các đợt điều chỉnh tháng 11/2025 và tháng 3/2026 sẽ trở thành vùng hỗ trợ mạnh hơn của VN-Index. Theo AIS, sau nhịp giảm sâu, thị trường có thể xuất hiện các phiên hồi phục kỹ thuật và tích lũy ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng mới.

Cùng quan điểm thận trọng, Công ty cổ phần Chứng khoán AseanSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro, giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi kỹ thuật, hạn chế sử dụng đòn bẩy và chỉ cân nhắc giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng đi kèm thanh khoản cải thiện.

Theo AseanSC, dòng tiền trong thời gian tới có thể ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc nhóm dầu khí hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư ngoài khơi.

Việc khối ngoại gia tăng bán ròng với quy mô lớn, tập trung vào PNJ và nhóm ngân hàng, trong khi VN-Index liên tiếp đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.

Dù một số công ty chứng khoán kỳ vọng thị trường có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu, phần lớn đều cho rằng nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro và chờ các tín hiệu xác nhận xu hướng trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh mạnh bởi hoạt động bán ròng của khối ngoại và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, thị trường tài chính toàn cầu cũng trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động.

Tại Mỹ, làn sóng đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), cùng những lo ngại về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tiếp tục chi phối diễn biến trên Phố Wall.

Nỗi lo chi phí AI đè nặng Phố Wall trước thềm cuộc họp Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại tuần giao dịch đầy biến động trong sắc đỏ, phản ánh sự mệt mỏi của giới đầu tư trước làn sóng tăng mạnh chi tiêu vốn cho trí tuệ nhân tạo (AI) của các tập đoàn công nghệ lớn.

Mặc dù sự hạ nhiệt của giá dầu vào phiên cuối tuần ngày 24/7 đã phần nào nâng đỡ cho chỉ số Dow Jones và S&P 500, Phố Wall vẫn ghi nhận chuỗi tuần giảm điểm liên tiếp trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị bước vào một tuần lễ đầy thử thách với hàng loạt báo cáo tài chính và cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 235,60 điểm (tương đương 0,46%) lên 51.947,25 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 nhích nhẹ 3,68 điểm (0,05%) lên 7.411,98 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 161,87 điểm (0,64%) xuống còn 24.975,82 điểm.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones giảm 0,4%, đánh dấu tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp với các mức giảm lần lượt là 0,6% và 2%.

Bước sang tuần giao dịch mới từ ngày 27/7, Phố Wall sẽ đối mặt với một loạt "phép thử" mang tính quyết định, với tâm điểm là cuộc họp chính sách của Fed và đợt báo cáo lợi nhuận bận rộn nhất của mùa này.

Thị trường sẽ tiếp nhận báo cáo tài chính từ khoảng 1/3 số công ty thuộc nhóm S&P 500, bao gồm các tập đoàn chi tiêu lớn cho AI như Microsoft, Amazon, Meta Platforms và Apple. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác như Visa, Chevron và Coca-Cola cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần tới.

Cho đến nay, lợi nhuận quý 2/2026 của nhóm S&P 500 được dự báo tăng trưởng ấn tượng 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nền tảng vững chắc của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chiến lược gia tại công ty dịch vụ tài chính Man Group cảnh báo thị trường hiện đang ở trạng thái quá nóng. Họ nhận định các nhà đầu tư rất dễ phản ứng tiêu cực trước bất kỳ tín hiệu không hoàn hảo nào liên quan đến chi phí AI.

Bên cạnh đó, cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 29/7 cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, việc giá dầu thô Brent chạm mốc 100 USD/thùng vào giữa tuần qua đã làm dấy lên mối lo ngại về lạm phát dai dẳng.

Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy thị trường đang đặt cược Fed có tới 38% khả năng sẽ gây bất ngờ với một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Các nhà kinh tế tại ngân hàng BNP Paribas cũng không loại trừ khả năng xảy ra một "đợt tăng lãi suất gây sốc."

Hiện thị trường tương lai đang đặt cược vào kịch bản Fed sẽ có hai đợt tăng lãi suất từ nay đến tháng 1/2027.

Ông Scott Wren, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại ngân hàng đầu tư Wells Fargo, cảnh báo nếu biên bản họp hoặc phát biểu của ông Kevin Warsh phát đi tín hiệu về lộ trình tăng lãi suất nhiều lần trong năm nay, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào thị trường chứng khoán.

Trong tuần tới, thị trường cũng sẽ chú ý tới các báo cáo quan trọng khác gồm số liệu tăng trưởng GDP quý 2, chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng Sáu và chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ. Những số liệu này sẽ góp phần làm rõ hơn bức tranh kinh tế vĩ mô của Mỹ./.

Nhận diện rủi ro vĩ mô, VN-Index tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.700 điểm Dòng tiền bắt đáy bắt đầu xuất hiện tại các vùng hỗ trợ sâu cùng mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 được kỳ vọng sẽ là những yếu tố nâng đỡ thị trường trong ngắn hạn.