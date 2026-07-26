Vốn hóa các “ông lớn” công nghệ bốc hơi hơn 500 tỷ USD trong một tuần

Phố Wall vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi giới đầu tư bắt đầu hoài nghi về tính hiệu quả của những khoản ngân sách khổng lồ đổ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Động thái này đã thổi bay hơn 500 tỷ USD vốn hóa của các "ông lớn" công nghệ như Alphabet và Tesla, trong khi dòng tiền lại chảy mạnh vào túi các nhà cung cấp hạ tầng phần cứng.

Thống kê cho thấy, nhóm 5 tập đoàn chi tiêu mạnh tay nhất cho công nghệ AI, gồm Alphabet, công ty mẹ của Google, Microsoft, Amazon, Meta và Tesla, đã ghi nhận mức giảm giá cổ phiếu trung bình 9% trong tuần qua.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng cho họ, bao gồm các nhà sản xuất chip nhớ, lắp ráp máy chủ và cho thuê trung tâm dữ liệu, lại ghi nhận mức tăng trung bình 11%.

Nvidia cũng nằm trong nhóm được hưởng lợi. Cổ phiếu của hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới này tăng 2%, giúp vốn hóa bổ sung thêm khoảng 100 tỷ USD, con số xấp xỉ tổng mức sụt giảm của cả Microsoft và Apple cộng lại.

Sự sụt giảm vốn hóa của Alphabet là minh chứng rõ nét nhất cho tâm lý e ngại của thị trường.

Tuần qua, tập đoàn này công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trên hầu hết các chỉ tiêu: doanh thu tăng 24% và mảng điện toán đám mây tăng vọt 82%. Dù vậy, thị trường vẫn phản ứng tiêu cực, đẩy cổ phiếu Alphabet lao dốc 8% và cuốn phăng khoảng 330 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Lý do nằm ở bài toán dòng tiền. Chi phí đầu tư cơ bản của Alphabet đã tăng gấp đôi lên gần 45 tỷ USD, vượt xa lượng tiền mặt tập đoàn thu về. Điều này đẩy dòng tiền tự do của Alphabet xuống mức âm lần đầu tiên kể từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Bất chấp thực tế đó, ban lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục nâng kế hoạch chi tiêu và từ chối tiết lộ giới hạn trần ngân sách cho năm 2027.

Tesla cũng rơi vào thảm cảnh tương tự nhưng xuất phát từ nguyên nhân trái ngược. Dù doanh thu đạt kỳ vọng, lợi nhuận của hãng xe điện lại gây thất vọng nặng nề.

Biên lợi nhuận hoạt động rơi xuống mức 1,4%, giảm sâu so với con số 4,1% của cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu Tesla bốc hơi 18%, tương đương khoảng 250 tỷ USD trong tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2022.

Trong khi đó, các công ty “thụ hưởng” từ làn sóng chi tiêu của Alphabet lại chứng kiến cổ phiếu thăng hoa rực rỡ.

Cổ phiếu Supermicro Computer (SMCI), đơn vị chuyên lắp ráp máy chủ AI, tăng vọt 25% sau khi thông báo nhận được hơn 60 tỷ USD đơn đặt hàng mới chỉ trong một quý.

Tương tự, cổ phiếu của công ty vận hành trung tâm dữ liệu Digital Realty (DLR) cũng tăng gần 15% nhờ lượng hợp đồng cho thuê tồn đọng đạt mức kỷ lục.

Nhìn từ bên ngoài, thị trường chung gần như đi ngang trong tuần qua. Tuy nhiên, sâu bên trong là một cuộc dịch chuyển dòng tiền quy mô lớn.

Khoảng 880 tỷ USD đã “bốc hơi” khỏi nhóm 7 cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn (Magnificent Seven), trong khi các cổ phiếu còn lại trong rổ S&P 500 hút thêm khoảng 165 tỷ USD.

Tuần tới, thị trường sẽ tiếp tục đón nhận những đợt kiểm chứng khốc liệt với báo cáo tài chính của Microsoft, Meta, công bố ngày 29/7 và Amazon, Apple (30/7), xen kẽ là quyết định điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)./.

Căng thẳng Trung Đông khiến chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm Nhà đầu tư đang cùng lúc đối mặt với nhiều lo ngại, gồm căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giá dầu tăng trở lại trên 100 USD/thùng và nghi ngờ về hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.