Thị trường nông sản tuần qua: Giá càphê giảm, gạo xuất khẩu chịu áp lực

Giá càphê trong nước tuần qua điều chỉnh giảm do hoạt động mua bán chậm và nhu cầu yếu, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lùi xuống 430 USD/tấn dưới tác động của nguồn cung vụ Hè Thu.

Trên thị trường quốc tế, giá nhiều nông sản chủ lực như gạo, lúa mỳ, ngô và đậu tương lại tăng nhờ lo ngại về nguồn cung.

Cụ thể, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 95.300-96.000 đồng/kg, giảm 1.900 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 1.900 đồng/kg, đưa giá thu mua càphê về mức 95.800-96.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá càphê cũng giảm 1.900 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 95.800 đồng/kg.

Theo một thương nhân tại Tây Nguyên, hoạt động giao dịch hiện khá ảm đạm. Nguồn cung càphê dần cạn vào cuối mùa vụ, trong khi nhu cầu mua cũng không cao.

Trong khi đó, thị trường càphê thế giới đã ghi nhận sự phục hồi trong phiên 24/7. Chốt phiên cuối tuần, trên sàn London, giá càphê Robusta giao tháng 9/2026 tăng 1,23% (49 USD) lên 3.757 USD/tấn. Trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 9/2026 cũng tăng 1,42% (4,4 US xu), lên 313,8 xu/lb (1lb-0,45kg).

Nông dân thu hoạch hạt cà phê tại một nông trại ở Forquilha do Rio, Espirito Santo (Brazil). (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Giá càphê Arabica giao tháng 9/2026 trên sàn London có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 tuần trước khi bật tăng trở lại nhờ hoạt động mua bù vị thế bán trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Thị trường càphê đang đánh giá tác động từ thông báo được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào cuối ngày 23/5 về việc áp dụng mức thuế mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia, thay thế mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10% vừa hết hiệu lực.

Về thị trường lúa gạo trong nước, theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang cho thấy, sau một tuần tăng giá, giá lúa tuần qua hầu hết đi ngang. Giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hiện dao động từ 6.800-7.000 đồng/kg; IR 50404 ở mức 6.100-6.200 đồng/kg; OM 5451 từ 6.200-6.400 đồng/kg; OM 34 vẫn dao động ở mức từ 6.100 - 6.300 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, IR 50404 xuất khẩu đang dao động từ 9.500-9.600 đồng/kg, tăng 100 - 200 đồng/kg so với cuối tuần trước; CL 555 từ 9.700-9.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; OM 5451 vẫn ở mức từ 9.300-9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200-9.400 đồng/kg; Sóc thơm dao động ở mức 7.500-7.600 đồng/kg.

Nông dân tỉnh Đồng Tháp thu hoạch rộ lúa Đông Xuân. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Với phụ phẩm, giá cám dao động từ 7.900- 8.050 đồng/kg, tấm thơm từ 8.300- 8.400 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam lại giảm xuống mức 430 USD/tấn, từ mức 445-450 USD/tấn tuần trước. Nguồn cung dồi dào từ vụ Hè Thu, hiện đã thu hoạch được khoảng 1/3 diện tích, đang giúp bình ổn thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

Theo cập nhật mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, lượng gạo xuất khẩu từ ngày 1/7 đến 15/7 đạt 274.749 tấn, trị giá 137,725 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu đến ngày 15/7 đạt 5,3 triệu tấn, trị giá 2,52 tỷ USD so với cùng kỳ về số lượng tăng 4,31% và về trị giá giảm 3,85% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, lượng mưa gió mùa phân bổ không đều tại Ấn Độ đã làm thắt chặt nguồn cung lúa gạo, đẩy giá xuất khẩu của nước này lên mức cao nhất gần 10 tháng.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ hiện được chào bán ở mức 356-361 USD/tấn, tăng so với mức 352-357 USD/tấn tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm cũng neo cao ở mức 355-360 USD/tấn. Các nhà xuất khẩu buộc phải nâng giá bán để bù đắp chi phí thu mua đang đắt đỏ hơn.

Một cửa hàng gạo ở Thái Lan. (Ảnh: TTXVN)

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng nhẹ lên mức 450-460 USD/tấn. Giới thương nhân Bangkok cho biết đà tăng này chủ yếu do các yếu tố nội địa và dự báo sản lượng vụ tới có thể sụt giảm.

Tình hình tại Bangladesh cũng diễn biến căng thẳng khi mưa lũ vừa phá hủy 28.610 hécta hoa màu tại 12 quận. Trước đó, các đợt mưa lớn đầu mùa đã khiến quốc gia này thâm hụt hơn 200.000 tấn gạo mùa Hè, đẩy giá các loại gạo tẻ trong nước tăng vọt.

Trong xu hướng tăng giá, trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), giá lúa mỳ chốt tuần tăng 0,3% lên 6,98 USD/bushel, hướng tới tuần tăng giá thứ tư liên tiếp.

Các thương nhân tại Singapore cho biết tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Nga và Ukraine đang chi phối hoàn toàn thị trường lúa mỳ toàn cầu. Các chủ tàu đã tạm ngừng đưa phương tiện cập cảng Ukraine để xuất khẩu nông sản sau hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng ngũ cốc và tàu vận tải trong mùa xuất khẩu cao điểm.

Cùng đà tăng, giá đậu tương tăng 0,2% giao dịch ở mức 12,45 USD/bushel, sát mức cao nhất kể từ tháng 5/2024. Giá ngô cũng tăng thêm 0,2% lên mức 4,88 USD/bushel, áp sát mức “đỉnh” 15 tháng thiết lập trước đó.

Sự phục hồi của thị trường dầu thô đã kích thích nhu cầu sử dụng nông sản để sản xuất nhiên liệu sinh học, qua đó tạo lực đỡ vững chắc cho giá ngô và đậu tương.

Trong khi đó, ngân hàng Rabobank dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2026/2027 của Brazil, dự kiến gieo hạt vào tháng 9/2026, sẽ giảm 2% so với kỷ lục của vụ trước, xuống còn 178 triệu tấn./.

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.