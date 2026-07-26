Tăng trưởng hai con số: Từ quyết tâm đến phương thức điều hành mới

Từ Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk đến Lâm Đồng…, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là một con số cần đạt được mà đang trở thành động lực thúc đẩy đổi mới tư duy quản trị, cải cách hành chính, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển.

Những cuộc họp kéo dài xuyên đêm, những kịch bản tăng trưởng được cập nhật liên tục, những chỉ tiêu được giao đến từng cơ quan, từng địa phương... đang trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều tỉnh, thành phố miền Trung-Tây Nguyên gần đây. Đằng sau mục tiêu tăng trưởng hai con số là sự thay đổi rõ nét trong phương thức điều hành, từ quản lý theo kế hoạch sang điều hành theo mục tiêu, từ xử lý công việc theo quy trình sang chủ động tháo gỡ điểm nghẽn để tạo dư địa phát triển.

Mục tiêu kinh tế là trách nhiệm của từng cấp điều hành

Sau giai đoạn ổn định vận hành và thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn đầu, bức tranh tăng trưởng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực nhưng cũng đặt ra áp lực rất lớn cho chặng đường còn lại của năm 2026. Đà Nẵng tiếp tục duy trì mức tăng GRDP thuộc nhóm cao của cả nước; Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng… đều ghi nhận không gian và dư địa tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm, hầu hết các địa phương đều phải đạt tốc độ cao hơn đáng kể trong giai đoạn cuối năm. Chính áp lực đó đang tạo ra một phương thức điều hành mới, quyết liệt hơn, linh hoạt hơn và gắn trách nhiệm cụ thể hơn đến từng cấp, từng ngành. Nhiều địa phương miền Trung đang coi mục tiêu này là động lực để đổi mới phương thức điều hành và tái cấu trúc toàn bộ hoạt động quản trị phát triển.

Điểm chung là nhiều địa phương đang tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm. Từng chỉ tiêu tăng trưởng được cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng cơ quan, từng dự án, từng lĩnh vực; tiến độ được theo dõi thường xuyên để kịp thời điều chỉnh, thay vì chỉ đánh giá kết quả vào cuối kỳ.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển của Đà Nẵng là mở rộng động lực tăng trưởng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế đêm. Việc vừa khởi công Sun Galaxy Complex với tổng vốn đầu tư gần 10.750 tỷ đồng là bước đi cụ thể cho định hướng này.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, dự án không chỉ là một công trình đầu tư quy mô lớn mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái văn hóa, du lịch, sự kiện và kinh tế đêm, qua đó tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.

Đánh giá về phương thức vận hành của chính quyền trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng điều doanh nghiệp cần không phải những cam kết chung chung mà là một chính quyền hành động, giải quyết công việc nhanh hơn, minh bạch hơn và đồng hành thực chất hơn. Theo ông, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, không để cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ vì sự chậm trễ của bộ máy hành chính. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố.

Để minh chứng cho quan điểm của người đứng đầu chính quyền địa phương năng động nhất miền Trung, chỉ trong quý 2, thành phố Đà Nẵng đã xử lý 1.985 trong tổng số 2.035 dự án, công trình bị tồn đọng, vướng mắc; đồng thời tiếp tục tập trung tháo gỡ nhóm dự án phức tạp được áp dụng cơ chế đặc thù của Quốc hội. Những con số đó không chỉ phản ánh tiến độ xử lý công việc, mà còn cho thấy cách thành phố đang khơi thông những nguồn lực bị "đóng băng" nhiều năm thành nguồn lực phục vụ tăng trưởng.

Gia Lai cũng lựa chọn cách tiếp cận tương tự khi xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng giai đoạn và từng lĩnh vực; đồng thời, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển. Sau hợp nhất, việc hình thành không gian phát triển mới với ba hành lang động lực, hai khu kinh tế và ba trung tâm tăng trưởng không chỉ mang ý nghĩa quy hoạch mà còn trở thành cơ sở để phân bổ nguồn lực đầu tư và tổ chức điều hành theo hướng tập trung, hiệu quả hơn.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam, xã Dliê Ya. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khi đó, Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng, xây dựng kịch bản cho sáu tháng cuối năm, giao KPI về thu hút đầu tư cho các sở, ngành, xã, phường và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc bổ sung các động lực tăng trưởng mới.

Tại Lâm Đồng, các cuộc họp điều hành diễn ra với tần suất dày hơn, nhiều phiên làm việc kéo dài xuyên đêm để tháo gỡ từng vướng mắc trong giải ngân đầu tư công, quy hoạch và triển khai các dự án trọng điểm, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Những chuyển động đó cho thấy mục tiêu tăng trưởng hai con số đã trở thành mục tiêu điều hành chung của cả bộ máy; mỗi quyết định về quy hoạch, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số hay thu hút doanh nghiệp đều được nhìn nhận dưới góc độ tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Tháo từng nút thắt, tạo thêm dư địa tăng trưởng

Điểm chung trong cách điều hành của nhiều địa phương hiện nay là chuyển trọng tâm sang nhận diện và tháo gỡ các vướng mắc gây cản trở tốc độ phát triển. Từ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính đến quy hoạch, thu hút đầu tư hay chuyển đổi số, từng vấn đề đều được đưa vào các chương trình hành động cụ thể với thời hạn, đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế giám sát rõ ràng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các sở, ngành phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ và phát huy hiệu quả không gian phát triển sau hợp nhất. Theo ông, thành phố không thể chỉ dựa vào những động lực truyền thống mà phải chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Trung ương cho phép.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao các sở, ngành và địa phương không chỉ hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng mà phải đặt mục tiêu đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của tỉnh. Từng dự án đầu tư, từng quy hoạch, từng thủ tục hành chính nếu được rút ngắn thời gian xử lý đều có thể tạo thêm dư địa phát triển cho nền kinh tế; ngược lại, sự chậm trễ ở bất kỳ khâu nào cũng sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng chung.

Quan điểm này cũng được thể hiện rõ tại Đắk Lắk khi tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng sáu tháng cuối năm trên cơ sở lượng hóa từng chỉ tiêu, từng nguồn lực và giao KPI thu hút đầu tư cho các sở, ngành. Cũng như vậy, hầu hết các địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên đều đề ra những kịch bản tăng trưởng theo từng giai đoạn và thực tế hiệu quả đầu tư phát triển, khả năng tháo gỡ những vướng mắc cho các dự án đầu tư.

Tại Lâm Đồng, nhiều cuộc họp điều hành được tổ chức liên tục, có phiên kéo dài xuyên đêm để rà soát tiến độ từng dự án, từng công trình trọng điểm. Cách làm này cho thấy các địa phương đang chuyển từ tư duy "đánh giá kết quả cuối kỳ" sang theo dõi, điều chỉnh và xử lý ngay trong quá trình thực hiện, nhằm hạn chế tối đa tình trạng dồn việc vào cuối năm.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, nhiều địa phương cũng tập trung hình thành các động lực tăng trưởng mới thông qua những dự án sản xuất và chuỗi giá trị công nghiệp. Đây được xem là nền tảng để không chỉ tăng tốc trong ngắn hạn mà còn tạo dư địa phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.

Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên do Việt Nam sản xuất của Việt Nam vào sáng 26/7, không chỉ đánh dấu bước tiến mới của ngành luyện kim, mà còn cho thấy định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bauxite-alumin-nhôm gắn với chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ và kinh tế tuần hoàn. Thay vì dừng ở khai thác tài nguyên hay sản xuất alumin, Lâm Đồng đang hướng tới kéo dài chuỗi giá trị công nghiệp, tạo thêm giá trị gia tăng và hình thành động lực tăng trưởng mới. Cùng với đà tăng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đây được kỳ vọng trở thành nền tảng để địa phương theo đuổi mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Một công trường khai thác bauxite tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Đầu tư công mở đường

Nếu bài toán của chặng đầu năm là thay đổi phương thức điều hành thì giai đoạn nước rút của năm 2026 lại đặt ra yêu cầu thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới. Khu vực Trung-Tây Nguyên, mỗi địa phương đang hình thành một "đầu máy" phát triển từ lợi thế riêng nhưng cùng tạo lực kéo cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả vùng.

Thay đổi cách điều hành mới chỉ là điều kiện cần. Điều quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của các địa phương trong những tháng cuối năm là khả năng thúc đẩy các nguồn lực mới cho phát triển. Đây cũng là lúc những "cỗ máy" tăng trưởng của miền Trung-Tây Nguyên bước vào giai đoạn tăng tốc.

Đà Nẵng vẫn là "cỗ máy" tăng trưởng mạnh nhất của khu vực. Thành phố đang không chỉ là đại công trường của các dự án hạ tầng giao thông và cảng biển, mà còn là "đại công trường" của cải cách thể chế và điều hành phát triển. Đà Nẵng đang tập trung triển khai các động lực tăng trưởng mới như: Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do (FTZ), Cảng Liên Chiểu, kinh tế số, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo...

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số phát triển, mà ở cách thành phố chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ", gắn từng chương trình, dự án với mục tiêu phát triển của cả năm. Đây cũng là địa phương được dự báo có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số nhất miền Trung-Tây Nguyên.

Đà Nẵng cũng đang cho thấy một cách tiếp cận khác trong việc tạo lập động lực tăng trưởng. Thay vì chờ các dự án mới, thành phố dành nhiều nguồn lực để khơi thông những nguồn lực đang bị "đóng băng," chưa đóng góp vào chỉ số phát triển trong thời gian qua.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai không còn yêu cầu các sở, ngành báo cáo theo cách truyền thống, mà yêu cầu các đơn vị xây dựng hoặc cập nhật kịch bản tăng trưởng đến từng ngành cấp 2, lượng hóa mức đóng góp của từng sản phẩm, doanh nghiệp, dự án bằng giá trị tăng thêm (VA), đồng thời "không chấp nhận các báo cáo chỉ nêu mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chung chung."

Từ cách thức điều hành mới đó, các hành lang kinh tế, khu kinh tế, khu công nghiệp, các dự án hạ tầng giao thông và logistics không còn được nhìn nhận như những dự án riêng lẻ mà trở thành những "đầu máy" mới, tạo lực kéo cho cả không gian phát triển của tỉnh.

Tạo nguồn lực cho mục tiêu hai con số

Đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng ngắn hạn thì về dài hạn, dòng vốn xã hội mới quyết định chất lượng và sức bền của tăng trưởng. Đó là lý do Đà Nẵng tập trung xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do; Gia Lai mở rộng không gian logistics và hành lang kinh tế; Đắk Lắk quy hoạch các khu công nghiệp, trung tâm chế biến...

Đầu tư công chỉ là động lực ngắn hạn. Về dài hạn, khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng phụ thuộc vào việc các địa phương có tạo lập được đủ nguồn lực đầu tư xã hội hay không. Vì vậy, bài toán không chỉ là đặt mục tiêu tăng trưởng bao nhiêu, mà còn là huy động được bao nhiêu nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Tăng trưởng hai con số không chỉ là bài toán của quyết tâm điều hành hay những kịch bản phát triển được xây dựng công phu và yêu cầu huy động một lượng vốn rất lớn cho đầu tư công, đầu tư tư nhân và các dự án sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, ngoài câu hỏi quan trọng là địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng bao nhiêu, còn thêm là liệu có tạo được đủ nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đó hay không.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, nhiều địa phương miền Trung-Tây Nguyên đang bước vào chặng nước rút với áp lực rất lớn. Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Trần thị Thanh Tâm xác định, để đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm thì GRDP 6 tháng cuối năm của thành phố phải tăng 12,75%.

Không chỉ Đà Nẵng, nhiều địa phương trên dải đất miền Trung-Tây Nguyên cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc huy động và hiện thực hóa các nguồn lực đầu tư.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Tại Khánh Hòa, cuối tháng 7 này, tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn hơn 5.562 tỷ đồng, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng.

Gia Lai, đang dồn lực đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, đồng thời chỉ đạo khởi công dứt điểm 75 dự án thuộc nhiều lĩnh vực từ hạ tầng, đô thị, công nghiệp đến nông nghiệp công nghệ cao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng.

Trong khi đó, Đắk Lắk đã lượng hóa đầy đủ kịch bản tăng trưởng. Theo Giám đốc Sở Tài chính Cao Đình Huy, để GRDP cả năm đạt từ 10% trở lên, tỉnh phải huy động hơn 53.216 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để duy trì tốc độ tăng trưởng trên 11,6% trong 6 tháng cuối năm; đồng thời, tạo mức tăng cao ở các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu. Điều đó cho thấy mục tiêu tăng trưởng không chỉ được xác định bằng một con số cuối cùng, mà còn được cụ thể hóa bằng các điều kiện và nguồn lực phải đạt được trong từng lĩnh vực.

Tuy nhiên, nếu đặt yêu cầu đó bên cạnh kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm sẽ thấy áp lực không nhỏ. Điều đó lý giải vì sao tỉnh không chỉ giao chỉ tiêu tăng trưởng mà còn giao KPI thu hút đầu tư cho từng sở, ngành, địa phương; đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mỗi dự án được khởi công đúng tiến độ, mỗi nhà đầu tư được giữ lại, mỗi thủ tục được rút ngắn đều có thể chuyển hóa thành một phần của mục tiêu tăng trưởng cuối năm.

Nếu Đà Nẵng lựa chọn đổi mới quản trị, lấy đầu tư công, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế số làm động lực; Gia Lai mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập để tạo dư địa tăng trưởng; Đắk Lắk đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thì Lâm Đồng đang tạo ra động lực mới bằng cách kéo dài chuỗi giá trị công nghiệp.

Không dừng ở khai thác bô xít hay sản xuất alumin, Lâm Đồng đang từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bauxite-alumin-nhôm gắn với chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ và kinh tế tuần hoàn. Việc sản xuất thành công lô nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam không chỉ hoàn thiện chuỗi giá trị bauxite-alumin-nhôm mà còn mở ra dư địa phát triển một ngành công nghiệp vật liệu mới có giá trị gia tăng cao ngay trên vùng nguyên liệu.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định Lâm Đồng sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng; thu hút các dự án công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp nhôm hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững của địa phương.

Nhìn từ Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk hay Lâm Đồng có thể thấy mục tiêu tăng trưởng hai con số không còn được quyết định chủ yếu bởi quy mô nguồn lực hay lợi thế tự nhiên. Điều ngày càng tạo nên khác biệt giữa các địa phương là năng lực kiến tạo phát triển: từ chất lượng điều hành, khả năng tổ chức không gian kinh tế, huy động nguồn lực xã hội đến việc hình thành những chuỗi giá trị và hệ sinh thái sản xuất mới. Đó cũng là nền tảng để mục tiêu tăng trưởng không chỉ đạt được trong một năm, mà có thể duy trì như một xu hướng phát triển dài hạn./.

Đồng Nai: Nhiều dự án lớn triển khai, tạo động lực tăng trưởng 2 con số Tăng trưởng kinh tế GRDP của Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,81%, trong đó, nông lâm thủy sản tăng 4,86%; công nghiệp-xây dựng tăng 11,84%; dịch vụ tăng 8,57%; thuế sản phẩm tăng 8,3%.