Kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ chậm trễ Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cục chuyên ngành, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân của Dự án cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau.

Theo đó, Dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và đoạn Hậu Giang-Cà Mau đã được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu tổ chức triển khai thi công hoàn thành tuyến chính.

Để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa dự án vào khai thác đồng bộ, cũng như đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị chủ động rà soát các tồn tại, khiếm khuyết các vị trí đường đầu cầu, cống bị lún lệch và các vị trí đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo độ bằng phẳng để tổ chức khắc phục đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của dự án; chủ động nguồn vật liệu, bổ sung thêm các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để tổ chức thi công các hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện, dẫn đến tiến độ triển khai các hạng mục còn lại tiếp tục chậm trễ, việc khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết của các đơn vị chưa triệt để và kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để kịp thời chấn chỉnh các đơn vị trong công tác quản lý dự án, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông trong quá trình khai thác dự án cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị trong việc chưa quyết liệt, chưa nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ; rà soát, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng công trình, giải ngân vốn đã bố trí cho dự án.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo các đơn vị nhà thầu, tư vấn thường xuyên quan trắc, theo dõi đánh giá trong quá trình bảo hành công trình; có giải pháp kịp thời để bù lún đảm bảo độ bằng phẳng trong quá trình khai thác, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; hoàn thành, lưu trữ đầy đủ hồ sơ thiết kế (kể cả điều chỉnh), số liệu quan trắc trong suốt quá trình thi công và trong giai đoạn bảo hành công trình.

Các nhà thầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của các địa phương để tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật liệu cung ứng cho dự án; chủ động về nguồn vật liệu (kể cả sử dụng nguồn từ các mỏ thương mại); huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca kíp thi công đảm bảo việc tổ chức thi công theo tiến độ đề ra.

“Giám đốc ban quản lý dự án phải tổ chức họp để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện hàng tuần, đối với các công việc chậm so với kế hoạch tuần, phải yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp (bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực, tăng ca, tăng kíp, ...); đối với các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ thay thế theo đúng quy định của hợp đồng,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Đối với công tác giải ngân, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, kịp thời giải ngân các khối lượng công việc đã hoàn thành nhằm tháo gỡ tài chính cho các đơn vị thi công, tuân thủ quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã bố trí cho dự án.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan quản lý đường bộ, đặc biệt trong công tác quản lý vận hành khai thác, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; yêu cầu chủ đầu tư tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng công trình (nếu có) thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án./.

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