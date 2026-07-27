Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm - nơi yên nghỉ của những Anh hùng liệt sỹ Việt-Lào

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Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Định hình hệ sinh thái nhân đạo hiện đại
Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định động lực đổi mới là chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, hướng tới mô hình kết nối nguồn lực minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.
Kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ chậm trễ Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau
Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị trong việc chưa quyết liệt, chậm trễ tiến độ thi công Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau.
Vĩnh Long đồng bộ các giải pháp hạ tầng, công nghệ ứng phó thiên tai
Vĩnh Long đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ, từ hạ tầng đến công nghệ, theo lộ trình đến năm 2030, nhằm xây dựng một cộng đồng an toàn, bền vững trước những diễn biến khó lường của thiên tai.
Cầu vượt cửa biển Thuận An - biểu tượng mới của một đô thị Huế hiện đại
Cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km, quy mô 4 làn xe, mặt cầu rộng 20–23,5m là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung và là dấu ấn kiến trúc mới của cố đô Huế.
Tổ tàu SE2 kịp thời cấp cứu một hành khách có dấu hiệu đột quỵ khi đi tàu
Các thành viên của tổ tàu SE2 đã kịp thời cấp cứu một hành khách đi tàu có dấu hiệu đột quỵ, đồng thời bàn giao cho lực lượng y tế mặt đất để nhanh chóng chuyển tuyến đến bệnh viện cấp cứu.
Đại hội Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam: Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn hệ thống Hội và những người làm công tác nhân đạo cả nước.
Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo
Công tác Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập Đỏ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.
Chủ tịch tỉnh Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh, từ khi phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, tỉnh đã quy tập được 131 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 103 hài cốt ở trong nước và 28 hài cốt tại Lào.
Hội nghị Trung ương 3: Xây dựng xã hội phát triển bao trùm, nhân văn và bền vững
Hội nghị Trung ương 3 đề ra chiến lược xây dựng xã hội hài hòa, phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, nâng cao chất lượng sống và gắn kết xã hội.
UBTV Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
Sáng 27/7/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.
Gia Lai lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hành chính
Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tỉnh Gia Lai đang đổi mới mạnh mẽ hành chính công, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.
Điều trị thành công tổn thương đầu gối tồn tại hơn nửa thế kỷ của 1 thương binh
Trong thời gian chiến đấu ở chiến trường miền Nam, ông N.D.T bị địch bắn bằng súng tiểu liên khiến xương bánh chè văng ra ngoài, đồng thời phần mềm quanh khớp gối bị tổn thương hỏa khí nghiêm trọng.
Hành trình phục dựng ký ức và sứ mệnh tri ân của một dân tộc
Tháng Bảy không chỉ là tháng để nhớ. Tháng Bảy là tháng để hành động, hành động để trả lại tên cho những người ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; giữ cho ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt.
Tây Ninh: 500 ngày đêm dốc sức tìm thông tin liệt sỹ
Chiến dịch lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN quy mô lớn trên cả nước đang được tỉnh Tây Ninh tích cực triển khai, thắp lên hy vọng giúp hàng nghìn liệt sỹ tìm lại tên tuổi và trở về với gia đình.
Công đoàn Việt Nam: Từ bảo vệ quyền lợi đến kiến tạo nguồn lực phát triển quốc gia
Bên cạnh việc thực hiện sứ mệnh đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, Công đoàn còn góp phần phát triển nguồn nhân lực, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và đạo lý của dân tộc
Thấu hiểu và sẻ chia với những nỗi đau, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
Thời tiết ngày 27/7: Nhiều nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông diện rộng
Theo dự báo, ngày và đêm 27/7, các khu vực trên cả nước xuất hiện hình thái thời tiết khác nhau, trong đó nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.
79 năm hành trình tri ân những người đã hóa thân thành Tổ quốc
Từ hoàn thiện chính sách người có công đến Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ", cả nước đang trên chặng đường tri ân sâu nặng, hướng tới 80 năm ngày 27/7.
Kiều bào tại Đức tổ chức Lễ cầu siêu, tri ân các Anh hùng liệt sỹ
Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức phối hợp với Chùa Phổ Đà đã tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và chương trình tri ân thân nhân các gia đình liệt sỹ đang sinh sống tại Đức.
Quyết tâm cao đưa các anh trở về nhà
Chỉ khi danh tính được xác định, dòng chữ "liệt sỹ chưa biết tên" mới được thay bằng họ tên, quê quán; những người mẹ, người vợ, người con mới có thể thực sự biết nơi người thân của mình yên nghỉ.
Chạy đua với thời gian: Trả lại tên cho những người ngã xuống vì Tổ Quốc
Chiến dịch 500 ngày đêm và công nghệ ADN đang mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Thêm mái nhà chung kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc
Hội Người Việt Nam thành phố Asan là mái nhà chung gắn kết cộng đồng, hỗ trợ hội viên ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại, góp phần tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghệ An
Các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và đồng loạt thắp sáng những ngọn nến tri ân trên từng phần mộ.
Nhiều tỉnh, thành thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ
Tối 26/7/2026, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), nhiều tỉnh, thành trên cả nước tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ.
Tháng 9 sẽ hoàn thành đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết sau 14 tháng thi công, đến nay đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần bêtông ximăng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn.
Tuổi trẻ Quảng Trị tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng bằng những việc làm thiết thực
Đông đảo đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách để hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang lại bàn thờ liệt sỹ.
Lai Châu tri ân anh hùng liệt sỹ, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Lai Châu, Đoàn đại biểu tỉnh đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm sâu sắc để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc.
7 tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 27-28/7, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Tuyên Quang tăng tốc hoàn thiện trường nội trú quy mô 1.575 học sinh
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và hoàn thiện trang thiết bị để công trình hơn 251 tỷ đồng kịp đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học 2026-2027
Hà Nội truy tố bị can lừa đầu tư logistics, nông sản chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng
Trịnh Thị Huyền bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau khi bị cáo buộc dựng dự án đầu tư và đưa ra thông tin gian dối để lừa 4 bị hại góp 26 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng.