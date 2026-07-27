Xã hội

Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm - nơi yên nghỉ của những Anh hùng liệt sỹ Việt-Lào

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm (Thanh Hóa) là nơi yên nghỉ của 2.205 liệt sỹ, trong đó có hơn 1.000 liệt sỹ vẫn chưa được xác định danh tính, 12 mộ tập thể và 16 mộ liệt sỹ bộ đội nước bạn Lào.

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Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa) là nơi yên nghỉ của 2.205 liệt sỹ, trong đó có hơn 1.000 liệt sỹ vẫn chưa được xác định danh tính, 12 mộ tập thể và 16 mộ liệt sỹ bộ đội nước bạn Lào. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
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Nghĩa trang rộng chừng 3ha, nằm gọn trong thung lũng, được bao bọc, che chở bởi những dãy núi rừng trùng điệp.. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
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Dâng hương lên những phần mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
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Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương thu nhận mẫu ADN của các mẹ liệt sỹ và thân nhân các gia đình liệt sỹ; tiến hành phân tích, so sánh với mẫu hài cốt liệt sỹ hiện chưa xác định được danh tính để sớm trả lại tên cho các liệt sỹ và đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
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Dâng hương lên phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
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Dâng hương lên những phần mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
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Dâng hương lên những phần mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
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Dâng hương lên những phần mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
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Dâng hương lên phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm #bộ đội nước bạn Lào #liệt sỹ Thanh Hóa Lào
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Ngày Thương binh Liệt sỹ

CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

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