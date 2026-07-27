Gia Lai lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hành chính

Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, thông điệp về đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, nâng cao hiệu quả thực thi, khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh trách nhiệm và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây không chỉ là định hướng lớn mà còn là lời hiệu triệu hành động đối với toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai Nguyễn Minh Trưởng cho rằng, nội dung về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp tổ chức và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm là điểm nhấn có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác quản lý nhà nước hiện nay.

Theo ông Nguyễn Minh Trưởng, xây dựng nền hành chính hiện đại giúp xác lập rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; giao quyền phải đi đôi với kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng kết quả thực chất. Đây cũng là định hướng mà ngành Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với tuổi trẻ, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp nhìn nhận bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm đối với đất nước; tiếp thêm động lực để mỗi đoàn viên, thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, biến khát vọng cống hiến thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương và đất nước. Thanh niên Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và phát triển kinh tế-xã hội.

Thế hệ trẻ Gia Lai chung tay tiếp nối mạch nguồn cồng chiêng Tây Nguyên. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Ở góc nhìn của một cán bộ lão thành, ông Hoàng Như Ý, 80 tuổi, đảng viên 59 năm tuổi Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định (cũ), bày tỏ sự đồng tình với tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn, chỉ rõ những hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập.

Theo ông Hoàng Như Ý, việc nhấn mạnh yêu cầu "nói đi đôi với làm", đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng trong xây dựng bộ máy thực sự vì dân. Thực tiễn cách mạng cho thấy, mọi chủ trương đúng chỉ phát huy hiệu quả khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hướng tới lợi ích thiết thực của nhân dân.

Từ những ý kiến thực tiễn, có thể thấy thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định quá trình đổi mới hiện nay là đổi mới tư duy phải đi liền với đổi mới hành động; phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm; mọi chủ trương phải được đo bằng hiệu quả phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gặp đúng yêu cầu thực tiễn trong công tác lãnh đạo, điều hành tại Gia Lai. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, phân giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến từng sở, ngành và 135 xã, phường, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các nhiệm vụ trọng tâm được theo dõi, đánh giá định kỳ theo tháng, theo quý; những đơn vị chậm tiến độ phải giải trình và có giải pháp khắc phục.

Điểm nhấn nổi bật là cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Các cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai hỗ trợ, hướng dẫn người tham gia bảo hiểm sử dụng ứng dụng VssID. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Qua ba đợt rà soát trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 100% thủ tục hành chính thuộc diện xem xét, với mức giảm bình quân 55,15%, vượt mục tiêu Chính phủ giao.

Đặc biệt, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được rút ngắn từ 3 ngày làm việc xuống chỉ còn 3 giờ; thời gian giải quyết toàn bộ thủ tục đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày, còn các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống 38 ngày nhờ thực hiện cơ chế liên thông giữa các lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, tỉnh thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công nào trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Gia Lai thu hút 168 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 165.000 tỷ đồng, đạt gần 99% kế hoạch năm. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Những cải cách này đã mang lại kết quả rõ nét. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,6%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,2%; Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố.

Đây là minh chứng cho quyết tâm của Gia Lai trong xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cụ thể hóa tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đổi mới tư duy phải đi đôi với đổi mới hành động, phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm và mọi hoạt động của bộ máy đều phải hướng tới phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp./.

Xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất với 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

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