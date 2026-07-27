Hội nghị Trung ương 3: Đưa chủ trương thành hành động, kết quả cụ thể

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhiều ý kiến tại Tây Ninh cho rằng những định hướng, yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không chỉ thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực thực thi mà còn tạo động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ phát huy trách nhiệm, góp phần đưa các chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Khơi dậy trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sỹ

Ông Nguyễn Phấn Đấu, hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, cho biết ông đặc biệt tâm đắc với yêu cầu của Tổng Bí thư về việc nhanh chóng đưa các nghị quyết, kết luận của Trung ương vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Theo ông, đây không chỉ là yêu cầu đối với các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn là lời nhắc nhở đối với giới văn nghệ sỹ trong việc phát huy trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân thông qua các tác phẩm sáng tạo. "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, quyết sách," ông Phấn Đấu chia sẻ.

Theo ông Phấn Đấu, đây cũng chính là nguồn cảm hứng lớn đối với hoạt động văn học, nghệ thuật, bởi mọi sáng tạo đều bắt nguồn từ cuộc sống và hướng tới phục vụ con người. Trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đội ngũ văn nghệ sỹ càng cần đồng hành cùng dân tộc, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Nguyễn Phấn Đấu cũng bày tỏ sự đồng tình với tinh thần đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Tinh thần đó không chỉ cần thiết trong công tác lãnh đạo, quản lý mà còn có ý nghĩa đối với hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Người nghệ sỹ cần không ngừng đổi mới cách nhìn, cách thể hiện, mạnh dạn khai thác những đề tài mới, phản ánh chân thực những chuyển động của đất nước trong quá trình hội nhập, chuyển đổi số, phát triển khoa học-công nghệ; đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Phấn Đấu, hội viên Hội văn học-nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, cho rằng: "Lấy nhân dân làm trung tâm là nguồn cảm hứng để văn nghệ sỹ sáng tạo và cống hiến." (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ông Phấn Đấu kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sỹ sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, đến nhiều hơn với cơ sở để có thêm chất liệu sáng tác; mỗi tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, phản ánh những thành tựu phát triển, những mô hình hay, cách làm hiệu quả và khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi người dân.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần tiếp tục tạo điều kiện để văn nghệ sỹ được tiếp cận thực tiễn và có cơ chế khuyến khích những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, qua đó góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội và đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với đời sống bằng sức mạnh của văn hóa, nghệ thuật.

Biến chủ trương thành kết quả cụ thể ở cơ sở

Ông Châu Văn Vọng, Bí thư Chi bộ khu phố Bình Yên Đông 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh đánh giá kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV là thông điệp hành động rõ ràng, quyết liệt và mang tính hành động cao.

Theo ông, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng và chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng, trước nhân dân là thước đo về phẩm chất, năng lực và uy tín của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

"Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải chuyển sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành những kết quả cụ thể, thiết thực, có thể đo lường được," ông Vọng nhấn mạnh.

Theo Bí thư Chi bộ khu phố Bình Yên Đông 1, thực tiễn ở cơ sở cho thấy người dân không chỉ quan tâm đến việc nghị quyết được ban hành mà quan trọng hơn là những chuyển biến mang lại trong đời sống hằng ngày. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ khu dân cư.

Ông Châu Văn Vọng, Bí thư Chi bộ khu phố Bình Yên Đông 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh chia sẻ: "Nói đi đôi với làm là cách đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống." (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ông Vọng cho rằng trong bối cảnh tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của chi bộ khu phố càng trở nên quan trọng vì đây là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân.

"Khi mỗi đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm, gần dân, sát dân và gương mẫu trong mọi hoạt động thì chủ trương của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân," ông Vọng nói.

Thời gian tới, Chi bộ khu phố Bình Yên Đông 1 sẽ tiếp tục quán triệt đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên; gắn việc học tập nghị quyết với chương trình hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả. Chi bộ cũng sẽ phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Bên cạnh đó, Chi bộ sẽ tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh và vận động người dân tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các mô hình "Chi bộ mẫu," "Chi bộ 5 tốt," "Đảng viên 5 tốt," "Tôi có," xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Theo ông Châu Văn Vọng, khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự nêu gương, nói đi đôi với làm và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết thì các nghị quyết của Đảng sẽ được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Từ những ý kiến của cán bộ, đảng viên ở cơ sở cho thấy sự đồng thuận và kỳ vọng lớn đối với những định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt ra. Điều được mong đợi không chỉ là những chủ trương đúng đắn mà còn là sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện, với tinh thần nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Khi mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương và hành động vì lợi ích chung, các nghị quyết của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước./.

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