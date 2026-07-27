Học giả Trung Quốc: 4 trọng tâm chỉ đạo mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện trưởng Danh dự Viện Nghiên cứu Nam Á-Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cho rằng bốn trọng tâm chỉ đạo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý thảo luận tại Hội nghị Trung ương 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV thể hiện yêu cầu chuyển đổi quan trọng trong giai đoạn phát triển mới, từ hoàn thiện tổ chức bộ máy sang nâng cao năng lực vận hành của Đảng, hệ thống chính trị và quản trị quốc gia.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Chu Chấn Minh nhận định việc Việt Nam triển khai cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các cơ quan và điều chỉnh đơn vị hành chính đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tuy nhiên, theo ông, cải cách về mặt tổ chức mới chỉ là điều kiện ban đầu, vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để vận hành hiệu quả bộ máy mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị.

Giáo sư Chu Chấn Minh nhận định: “Sau khi cải cách về hình thức tổ chức đã cơ bản hoàn thành, điều quan trọng là phải tiếp tục chuyển đổi phương thức vận hành, làm thế nào để quản trị tốt hơn. Đây là vấn đề cấp thiết hiện nay."

Theo học giả Trung Quốc, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra những định hướng mới ngay sau quá trình cải cách tổ chức thể hiện sự nhạy bén trong việc nhận diện các yêu cầu phát triển tiếp theo. Nếu chỉ dừng lại ở việc hoàn thành tái cơ cấu bộ máy, các cấp, các ngành có thể dễ rơi vào tâm lý cho rằng nhiệm vụ đã hoàn tất, trong khi trên thực tế những thách thức về quản trị và phát triển vẫn còn rất lớn.

Giáo sư Chu Chấn Minh nhấn mạnh: “Cải cách tổ chức mới chỉ hoàn thành về mặt hình thức, còn nâng cao năng lực quản trị quốc gia vẫn là một chặng đường dài. Cần nhanh chóng chuyển đổi tư duy, quan niệm và hành động."

Đánh giá về bốn trọng tâm chỉ đạo gồm nâng cao năng lực vận hành của Đảng và hệ thống chính trị; quản trị thống nhất, hiệu quả các nguồn lực quốc gia; phát triển dựa trên tri thức và công nghệ; chủ động phòng ngừa các nguy cơ, Giáo sư Chu Chấn Minh cho rằng đây là những định hướng có tính chiến lược, giúp Việt Nam xác định rõ nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo ông, sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức và điều chỉnh địa giới hành chính, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì hoạt động bình thường của bộ máy mà phải nâng cao hiệu quả điều hành, phát huy tốt hơn nguồn lực quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông lưu ý: "Những định hướng này đã chỉ ra phương hướng tiếp theo cho các cấp lãnh đạo và đội ngũ cán bộ. Cải cách không kết thúc khi bộ máy được sắp xếp lại; ngược lại, nhiệm vụ phía trước có thể còn khó khăn hơn, đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy và phương thức hành động."

Giáo sư Chu Chấn Minh cũng cho rằng việc đặt trọng tâm vào quản trị thống nhất nguồn lực quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các quốc gia đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới, từ cạnh tranh phát triển, chuyển đổi công nghệ đến bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, ông đánh giá việc thúc đẩy phát triển dựa trên tri thức và công nghệ là hướng đi phù hợp với xu thế toàn cầu, trong đó năng lực đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của mỗi quốc gia.

Theo Giáo sư Chu Chấn Minh, việc chủ động phòng ngừa các nguy cơ cũng là yêu cầu cần thiết, giúp hệ thống chính trị nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động khó lường trong môi trường quốc tế và trong nước.

Ông cho rằng bốn định hướng nói trên không chỉ nhằm giải quyết những yêu cầu trước mắt sau quá trình cải cách tổ chức, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một hệ thống quản trị hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Điều quan trọng nhất là không dừng lại ở thành quả cải cách ban đầu, mà phải tiếp tục chuyển đổi để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và phục vụ phát triển đất nước,” Giáo sư Chu Chấn Minh kết luận./.

Bốn bước chuyển từ Hội nghị Trung ương 3: Quản trị thống nhất tạo nên sức mạnh Tư duy quản trị thống nhất giúp phá bỏ các rào cản địa phương, nhìn nhận đất đai, đô thị, biển, tài nguyên và dữ liệu trong một chỉnh thể chiến lược chung của cả nước.