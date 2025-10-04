Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung Chương trình đề ra.

Tại Đại hội, 449 đại biểu đại diện cho trên 147.000 đảng viên thuộc 139 đảng bộ đã bàn và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng nhằm xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đưa tỉnh phát triển trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đặc biệt, Đại hội đã thống nhất với 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Trong đó, đáng chú ý về chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 10%-10,5%/năm (giá so sánh 2010). GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ USD.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế; tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt ít nhất 80,5%; duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc; 100% số xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước...

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Đại hội đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 5 trụ cột tăng trưởng; 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu Bế mạc Đại hội, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã thành công tốt đẹp. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh; là kết quả làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội.

Thành công tốt đẹp của Đại hội còn là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban Trung ương Đảng. Thành công của Đại hội là niềm phấn khởi, là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Rah Lan Chung đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định chỉ định 36 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 đồng chí./.

