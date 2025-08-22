Chính trị

Xác định kịch bản tăng trưởng, đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định tập trung phát triển kinh tế-xã hội với 5 trụ cột và 4 khâu đột phá chủ yếu.

Sỹ Thắng
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 22/8, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”; công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 34 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Võ Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.

Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 10.813 đảng viên thuộc 74 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho rằng bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng trước nhiều thách thức như yêu cầu tăng trưởng nhanh, xanh, bền vững; đòi hỏi cao về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tham mưu, siết chặt kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để hoàn thành thắng lợi nghị quyết, đồng chí Hồ Quốc Dũng đề nghị Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính...

ttxvn-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-ubnd-tinh-gia-lai-nhiem-ky-2025-2030-2208-2.jpg
Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngay sau Đại hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần phân công trách nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả”; thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện, xác định kịch bản tăng trưởng nhằm đưa tỉnh Gia Lai bước sang giai đoạn mới phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghệ chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hùng cường, thịnh vượng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định tập trung phát triển kinh tế-xã hội với 5 trụ cột và 4 khâu đột phá chủ yếu.

Cụ thể, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; dịch vụ cảng-logistics; phát triển đô thị nhanh, bền vững.

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD; tổng thu ngân sách đạt hơn 41.000 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

