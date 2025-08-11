Xây dựng Pleiku thành đô thị xanh, văn minh, kiểu mẫu của tỉnh Gia Lai

“Phường Pleiku cần phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; xây dựng Pleiku trở thành đô thị xanh, văn minh, kiểu mẫu của tỉnh Gia Lai."

Đây là những định hướng tâm huyết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khi tham dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 11/8.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Pleiku đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu rút ra bài học kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Ngay sau Đại hội, địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động sát thực tế, với phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yếu tố then chốt để hoàn thành mục tiêu là phát huy dân chủ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ phường Pleiku là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu ngoặt mới sau khi sáp nhập 4 phường Tây Sơn, Hội Thương, Hoa Lư, Phù Đổng và xã Trà Đa. Tham gia đại hội có đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cùng 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 3.200 đảng viên toàn Đảng bộ.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường Pleiku nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I được chỉ định gồm 26 đồng chí; ông Nguyễn Xuân Phước được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Pleiku.

Đảng bộ phường Pleiku đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 2025-2030, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Pleiku trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, đưa Pleiku trở thành phường kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Năm nhiệm vụ trọng tâm địa phương đề ra gồm phát triển các dự án thương mại, dịch vụ, ẩm thực, giải trí ban đêm, các khu đô thị và dự án bất động sản cao cấp; đẩy mạnh du lịch cộng đồng gắn với văn hóa, lịch sử và sinh thái; khai thác hiệu quả Khu công nghiệp Trà Đa, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao; phấn đấu có sản phẩm OCOP 5 sao. Ngoài ra, địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cấp giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng và công trình phúc lợi xã hội.

Phường cũng đề ra 3 khâu đột phá chính là đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo; cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, gắn bó với nhân dân. Hướng đến năm 2030, địa phương đạt được tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên 13,3%/năm; cơ cấu kinh tế công nghiệp-xây dựng chiếm 52,7%, dịch vụ chiếm 45,7%; tổng thu ngân sách đạt gần 171 tỷ đồng; 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 0%; 92% dân cư đô thị sử dụng nước sạch; 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ra mắt Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân phường Pleiku đã đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm trên 10%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 48.500 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 145 triệu đồng/năm, gấp 1,75 lần so với đầu nhiệm kỳ. Khu công nghiệp Trà Đa duy trì hoạt động hiệu quả với 62 dự án, tổng vốn đăng ký gần 3.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Hạ tầng đô thị được chỉnh trang đồng bộ, tỷ lệ đô thị hóa đạt 92%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,04%; bảo hiểm y tế bao phủ gần 90% dân số; 100% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, đã kết nạp 121 đảng viên mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ chủ chốt.../.

Thông tin chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai Sau khi sắp xếp, tỉnh Gia Lai có 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã và 25 phường theo Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.