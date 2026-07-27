Vụ MediPhar: Quy trình khép kín sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm giả

Sáng 27/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (viết tắt là Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong số 14 bị cáo tại vụ án này, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA-Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco-Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương-Công ty Hùng Phương) bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về 3 tội: “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” (theo quy định tại Điều 193, khoản 4-Bộ luật Hình sự), “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3-Bộ luật Hình sự), “đưa hối lộ” (theo quy định tại Điều 364, khoản 4-Bộ luật Hình sự).

Hai bị cáo: Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) cùng bị truy tố về 2 tội: “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Năm bị cáo: Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Yến (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Nguyễn Thị Lan (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA), Đặng Thị Ngoan (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) và Lê Xuân Cừ (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA) cùng bị truy tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.”

Hai bị cáo Phạm Thị Hường (phụ trách kế toán Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) và Lê Thị Toan (Thủ quỹ Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) cùng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Ba bị cáo: Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan), Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị truy tố về tội “nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 1, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh khai báo tại tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị truy tố về tội “cố ý làm lộ bí mật công tác” theo quy định tại Điều 361, khoản 1-Bộ luật Hình sự.

10 bị cáo bị tạm giam, 4 bị cáo được tại ngoại. Tại phiên tòa, có mặt gần 20 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Hơn 10 cá nhân và đại diện tổ chức cũng có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao công bố tại phiên tòa, trong thời gian từ năm 2016-2025, các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ tham gia thành lập công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và nhiều công ty thuộc hệ thống.

Lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp này, 3 bị cáo đã tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn, tiết lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ, tài liệu.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA, thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng.

Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng; các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng.

Bất chấp pháp luật, thay đổi thành phần sản phẩm

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh là cổ đông chính, Phó Giám đốc Công ty Mediphar (70%), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương. Bị cáo Mạnh bị Viện Kiểm sát là giữ vai trò chính trong vụ án.

Nguyễn Năng Mạnh đã có hành vi tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả. Vì mục đích giảm chi phí, tăng lợi nhuận, Mạnh đã chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố; không thực hiện đúng quy trình sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.

Qua đó, Mạnh đã cùng đồng phạm sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, tổng giá trị hàng giả là 540 tỷ đồng, thu lợi bất chính 264,7 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, từ năm 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính trên phần mềm Fast nhằm che giấu doanh thu bán hàng thực tế, chỉ kê khai thuế đối với một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ, không xuất hóa đơn bán hàng đối với doanh thu bỏ ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Cáo trạng kết luận tổng doanh thu thực tế của 4 công ty: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng, doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền gần 305 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế cho Nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả gần 144 tỷ đồng. Hành vi này của Mạnh và đồng phạm đã bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh còn có hành vi trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa tổng số tiền gần 5 tỷ đồng cho lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) để giúp đỡ, tạo điều kiện cho các công ty trong việc thẩm xét cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP và nhập khẩu, thông quan nguyên liệu thực phẩm có chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Nguyễn Năng Mạnh đã lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Mạnh, tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó sản xuất, buôn bán hàng giả hưởng lợi bất hợp pháp.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần./.

Phát hiện gần 68.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia cho thấy, 6 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm (tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025).