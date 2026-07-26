ASEAN Cup 2026: Việt Nam, Thái Lan khẳng định vị thế ứng viên vô địch

Lượt trận ra quân vòng bảng giải bóng đá Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026 đã khép lại với những chiến thắng thuộc về các đội bóng "cửa trên."

Việt Nam khởi đầu thăng hoa

Việt Nam chính là đội tuyển thăng hoa nhất ở lượt trận ra quân khi có chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste tại sân Chonburi (Thái Lan).

Nguyễn Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên đều đã có màn ra mắt sân chơi ASEAN Cup ấn tượng. Đình Bắc có cho riêng mình cú hat-trick, trong khi Hoàng Hên lập cú đúp, để góp công lớn trong chiến thắng của "các chiến binh Sao vàng."

Hai bàn thắng còn lại của đội tuyển Việt Nam được chia đều cho Nguyễn Xuân Son và thủ quân Nguyễn Quang Hải.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng đầu bảng A với 3 điểm. Việt Nam đang cùng có 3 điểm như Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+7 so với +1).

Ở trận đấu mở màn, Singapore đã giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân của Campuchia nhờ các bàn thắng của Shawal Anuar và Ilhan Fandi.

Kết quả này giúp Singapore có khởi đầu thuận lợi song huấn luyện viên Gavin Lee vẫn chưa hài lòng khi cho biết: "Bắt đầu giải đấu bằng 3 điểm luôn là điều tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi phải rút ra những bài học từ trận đấu này. Điều quan trọng là phải hướng sự tập trung vào thử thách tiếp theo."

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Singapore sẽ bước vào lượt trận thứ 2 bảng A bằng màn đón tiếp Timor Leste trên sân nhà Jalan Besar vào ngày 27/7.

Đây được xem là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee chiến thắng và vươn lên dẫn đầu bảng A trước khi phải hành quân đến sân Mỹ Đình đối đầu nhà đương kim vô địch Việt Nam.

Đình Bắc tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Timor Leste. (Nguồn: VFF)

Trong khi đó, tối 25/7, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội sau khi hoàn thành trận ra quân tại ASEAN Championship 2026 với chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan).

Theo kế hoạch, ngay trong sáng 26/7, đội tuyển sẽ trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện sẽ tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, đồng thời triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore.

Việc được nghỉ thi đấu lượt trận thứ 2 sẽ giúp cho Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng sắp tới.

"Các cầu thủ cần hồi phục thật tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tôi sẽ lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất cho trận gặp Singapore," huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.

Theo lịch thi đấu, màn chạm trán giữa Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình.

Thái Lan khẳng định vị thế

Tại bảng A, đội tuyển Thái Lan cũng đã khẳng định vị thế của mình bằng chiến thắng đậm 5-0 trong chuyến làm khách trên sân của Lào.

Trên sân quốc gia Lào, đội bóng xứ chùa Vàng là đội nhập cuộc tốt hơn trước khi có hai bàn thắng để dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ công Teerasak Poeiphimai và Kakana Khamyok.

Tuyển Thái Lan cũng giành chiến thắng đậm ngày ra quân. (Nguồn: aseanutdfc)

Sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan tiếp tục chơi lấn lướt và có thêm 3 bàn thắng nữa do công Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha và Sarach Yooyen, qua đó khép lại trận đấu với kết quả 5-0.

Kết quả này giúp đội bóng của huấn luyện viên Anthony Hudson có được ngôi đầu bảng B sau trận ra quân. Họ đang cùng giành 3 điểm như Malaysia nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Ở trận đấu đầu tiên của bảng B, Malaysia đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân Myanmar nhờ cú đúp của Paulo Josue.

Cũng giống như Việt Nam, đội tuyển Thái Lan có 7 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo trên sân nhà, nơi họ sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà Rajamangala vào ngày 1/8.

Kết quả ASEAN Cup 2026: Malaysia ngược dòng đánh bại Myanmar Paulo Josue tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để giúp Malaysia ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Myanmar ở trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

"Chúng tôi sẽ trở về Thái Lan và cố gắng giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất trước trận đấu tiếp theo. Toàn đội cần tập trung vào từng trận và luôn nỗ lực hết sức," huấn luyện viên Anthony Hudson của Thái Lan cho biết.

Trong khi đó, Malaysia sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Lào với mục tiêu chiến thắng để tạm chiếm ngôi đầu và chạy đà thuận lợi cho màn chạm trán Thái Lan./.

Kết quả lượt ra quân ASEAN Cup 2026 Bảng A

Timor Leste-Việt Nam 0-0

Campuchia-Singapore 1-2 Bảng B

Myanmar-Malaysia 1-2

Lào-Thái Lan 0-5