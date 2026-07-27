Hành trình chinh phục đỉnh cao Olympic Hóa học Quốc tế của nam sinh đất Tổ

Trong bảng thành tích rực rỡ của đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58 diễn ra tại Uzbekistan, tấm Huy chương Vàng của em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa học, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc mang ý nghĩa đặc biệt.

Không chỉ góp phần giúp đội tuyển Việt Nam năm thứ hai liên tiếp giành thành tích tuyệt đối với 4/4 Huy chương Vàng, kết quả ấy còn tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương đất Tổ và đánh dấu cột mốc đáng tự hào đối với ngôi trường đang hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập.

Trong Đội tuyển quốc gia năm nay, Đinh Xuân Phúc là học sinh duy nhất đến từ Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, cùng ba học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Em Đinh Xuân Phúc, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ), xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2026 ở Uzbekistan. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2026 với sự tham dự của 368 học sinh xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, nam sinh quê đất Tổ đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, năng lực chuyên môn để giành tấm huy chương cao quý.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc Nguyễn Đình Hùng, trải qua gần ba thập kỷ xây dựng và phát triển, nhà trường đã đạt được 34 huy chương Olympic khu vực và quốc tế, trong đó, có 5 Huy chương Vàng, hơn 1.800 giải học sinh giỏi quốc gia cùng nhiều thành tích nổi bật về nghiên cứu khoa học.

Tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế của Đinh Xuân Phúc tiếp tục nối dài bảng vàng thành tích ấy, khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục mũi nhọn của cả nước, đồng thời là món quà ý nghĩa hướng tới lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường vào năm 2027.

Đằng sau thành công của em Đinh Xuân Phúc là một quá trình bền bỉ của tập thể thầy và trò Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc. Cô Phùng Thị Nga, giáo viên trực tiếp phụ trách đội tuyển cùng cô giáo Hà Thị Thảo và thầy giáo Trần Minh Hiếu đã đồng hành với em trong suốt quá trình ôn luyện.

Theo cô Phùng Thị Nga, điều khiến cô ấn tượng nhất ở cậu học trò không chỉ là năng lực mà là thái độ học tập của em. Phúc luôn khiêm tốn, kỷ luật và không ngừng vượt lên chính mình. Với em, học tập không phải để hơn người khác mà để hôm nay tốt hơn hôm qua. Ngoài có tố chất thông minh, tư duy tốt, bản lĩnh, ý chí bền bỉ, luôn chăm chỉ, ham học hỏi, em Đinh Xuân Phúc còn là người sống hòa đồng, lễ phép và được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Để giành được tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế, em Đinh Xuân Phúc đã trải qua ba năm trung học phổ thông miệt mài học tập, cần mẫn rèn luyện và tích lũy kiến thức.

Trước đó, em đoạt giải Nhất môn Hóa học tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp Trung học phổ thông năm học 2025-2026. Em cũng liên tiếp giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi học sinh giỏi các trường Trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Kỳ thi Olympic Chuyên Khoa học tự nhiên. Chuỗi thành tích nổi bật đó là nền tảng để Phúc được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia và chinh phục Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế.

Em Đinh Xuân Phúc, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tại lễ xuất quân của Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Ít ai biết rằng, thử thách lớn nhất của em Đinh Xuân Phúc trước Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế không phải là kiến thức mà là áp lực tâm lý khi lần đầu tiên đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường học thuật danh giá nhất thế giới.

Vì vậy, em luôn ý thức phải chuẩn bị thật kỹ về chuyên môn lẫn bản lĩnh để bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin nhất. Em tự nhủ phải giữ sự bình tĩnh trong từng bài thi, bởi chỉ khi làm chủ được tâm lý mới có thể phát huy trọn vẹn những kiến thức đã tích lũy suốt nhiều năm.

"Em đã cố gắng chuẩn bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành và giữ tinh thần thoải mái, tự tin nhờ sự động viên của thầy cô, gia đình và bạn bè," em Đinh Xuân Phúc chia sẻ. Sau thành công tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế, mục tiêu tiếp theo của em là trở thành sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội và tiếp tục theo đuổi con đường học tập phía trước.

Không chỉ là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ, thành tích của Đinh Xuân Phúc còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm qua của Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc.

Theo định hướng của nhà trường, thời gian tới, trường tiếp tục đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; phát triển nghiên cứu khoa học; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tạo môi trường phát triển toàn diện cho học sinh.

Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế của em Đinh Xuân là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày miệt mài học tập của một học sinh giàu nghị lực, đồng thời góp thêm một dấu son vào truyền thống hiếu học của quê hương đất Tổ, khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Phú Thọ và trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế./.

4 học sinh Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026 Tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026), đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh tham dự đã đạt thành tích xuất sắc với 4 huy chương Vàng.

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