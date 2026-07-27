Về địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Mỗi dịp tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, lại đón hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh, thân nhân người có công và nhân dân cả nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Không chỉ là nơi ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947), nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Dưới bóng cây đa cổ thụ, tấm bia khắc dòng chữ “Nơi đây, ngày 27/7/1947, 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố bức thư của Bác Hồ, ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh-Liệt sỹ ở nước ta” luôn là điểm dừng chân đầu tiên của mỗi đoàn khách.

Gần 80 năm qua, Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 vẫn là điểm hẹn của lòng biết ơn, nơi mỗi nén hương nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những ngày này, dòng người về khu di tích càng đông hơn.

Người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc về Di tích dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Có những cựu chiến binh tóc đã bạc trắng lặng lẽ đứng trước bia tưởng niệm hồi tưởng về đồng đội; có những học sinh, sinh viên lần đầu được nghe câu chuyện về sự ra đời của Ngày Thương binh-Liệt sỹ ngay trên chính mảnh đất lịch sử; có những đoàn doanh nhân, đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hương, báo công và hứa tiếp bước truyền thống.

Bà Dương Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Văn hóa xã Đại Phúc chia sẻ địa phương luôn xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Cùng với công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, tu bổ các hạng mục và đón tiếp chu đáo các đoàn khách, xã thường xuyên tuyên truyền giá trị lịch sử của di tích để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Đặc biệt, dịp 27/7 năm nay, bên cạnh việc tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công, xã Đại Phúc là địa phương duy nhất của tỉnh Thái Nguyên gửi thư tri ân tới từng gia đình chính sách trên địa bàn.

Những lá thư chứa đựng tình cảm, sự biết ơn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương được trao tận tay các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công, góp phần làm sâu sắc thêm đạo lý Uống nước nhớ nguồn từ chính mảnh đất khởi nguồn Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Cán bộ, chiến sỹ dâng hương tại Di tích 27/7. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Là người nhiều năm tham gia giáo dục truyền thống cho sinh viên, ông Vũ Văn Đam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên cho biết, Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 luôn là điểm đến trong các chương trình về nguồn của nhà trường, mong các em sinh viên khi đến đây sẽ cảm nhận được giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Một buổi học tại địa chỉ đỏ này giúp các em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đây thực sự là nơi giáo dục truyền thống cách mạng rất hiệu quả đối với thế hệ trẻ.

Lần đầu đến tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7, em Nguyễn Minh Vũ, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Trước đây em chỉ biết về Ngày Thương binh-Liệt sỹ qua sách báo. Được trực tiếp đến đây, nghe giới thiệu về sự kiện lịch sử và không gian nơi diễn ra buổi mít tinh năm 1947, em càng hiểu hơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh ấy".

Di tích 27/7 là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý Uống nước nhớ nguồn. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 còn khơi dậy trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đối với người có công và quê hương. Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, mỗi lần về dâng hương tại khu di tích là dịp để cộng đồng doanh nghiệp nhìn lại những giá trị của hòa bình và sự phát triển hôm nay. Hòa bình và môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, phát triển hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước.

Vì vậy, tri ân không chỉ dừng lại ở những nén hương mà cần được thể hiện bằng trách nhiệm chăm lo người có công, tích cực tham gia an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững. Đó cũng là cách thiết thực để tiếp nối truyền thống dựng xây đất nước.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc thông tin: "Cấp ủy, chính quyền luôn xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 là nhiệm vụ lâu dài. Địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và phát triển du lịch về nguồn. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân đều chung tay gìn giữ địa chỉ đỏ này để nơi đây mãi là biểu tượng của lòng biết ơn, của đạo lý uống nước nhớ nguồn và là điểm đến ý nghĩa của nhân dân cả nước”.

Các nhà báo TTXVN tại Khu di tích 27/7. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Từ nơi khởi nguồn Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 hôm nay không chỉ lưu giữ một dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn trở thành địa chỉ đỏ kết nối các thế hệ.

Những bước chân thành kính trở về nơi đây mỗi dịp tháng Bảy đang tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân, để sự tri ân không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn được tiếp nối bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của quê hương, đất nước./.

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