Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công với cách mạng

Giữa những ngày tháng Bảy lịch sử, khi không khí tri ân bao trùm khắp mọi miền Tổ quốc, dấu ấn Agribank - định chế tài chính hàng đầu, “Ngân hàng vì cộng đồng” càng trở nên sâu đậm trong lòng nhân dân bằng hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong hành trình đấu tranh giành độc lập, hàng chục vạn Anh hùng liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Có người được biết tên, có người còn nằm lại nơi chiến trường, nhưng tất cả đều góp phần làm nên lịch sử. Máu của các anh đã thấm vào từng tấc đất quê hương, tô thắm lá cờ đỏ sao vàng và nền độc lập hôm nay.

Giữa không gian trang nghiêm của các nghĩa trang liệt sĩ, những câu chuyện về sự hy sinh của bộ đội, thanh niên xung phong trên tuyến lửa Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn và nhiều chiến trường khác vẫn luôn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Trong cuộc kháng chiến ấy, ngành Ngân hàng cũng có những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng khi xây dựng tuyến vận chuyển tiền tệ chiến lược, bảo đảm nguồn lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Hàng nghìn cán bộ ngân hàng đã vượt qua gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 82 cán bộ đã anh dũng hy sinh, viết nên những trang sử vẻ vang của ngành, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Khi “Uống nước nhớ nguồn” trở thành bản sắc

Trải qua hành trình xây dựng và đồng hành phát triển cùng đất nước, Agribank không chỉ khẳng định vai trò chủ lực của Ngân hàng thương mại Nhà nước trên thị trường tài chính - tiền tệ mà còn giữ vững danh hiệu “Ngân hàng vì cộng đồng” trong nhiều năm liên tiếp bởi những cống hiến bền bỉ hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng xã hội và nhân dân.

Với Agribank, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là khẩu hiệu hay sự hưởng ứng mang tính phong trào mà đã trở thành một phần bản sắc văn hóa, thắm đượm nghĩa tình trong từng quyết sách và những hành động thiết thực.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV tham gia chương trình về nguồn cùng Đoàn công tác NHNN tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và trao tặng an sinh xã hội tại 03 tỉnh với tổng số tiền là 30 tỷ đồng (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng). (Ảnh: Vietnam+)

Mỗi tháng Bảy về, hàng chục nghìn cán bộ, người lao động Agribank trong toàn hệ thống lại cùng chung một nhịp đập tri ân. Mỗi hoạt động đều gửi gắm lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của Agribank đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Những hành trình khắc ghi dấu ấn tri ân

Tháng Bảy tri ân, ban lãnh đạo Agribank, các cấp công đoàn và các đơn vị Agribank trên cả nước đã và đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các Trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, các địa chỉ đỏ; chăm lo đoàn viên là thương binh, thân nhân người có công với cách mạng....

Những nén hương thơm được dâng lên, những phần quà ý nghĩa được kính cẩn trao tận tay các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay trước sự thầm lặng hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.

Ngày 16/7, tham gia chuyến công tác của Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã trực tiếp thăm, tặng quà và động viên các thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Tại nơi nuôi dưỡng những người con đã dâng hiến một phần xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc, những ánh mắt xúc động, những cái nắm tay ấm áp từ lãnh đạo Agribank là sự sẻ chia sâu sắc.

Trước đó, trong 2 ngày 10-11/7/2026, Chủ tịch Hội đồng thành viên và các lãnh đạo Agribank cũng đã tham gia Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu trong chuyến đi về nguồn tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và làm lễ thả hoa bên bờ sông Thạch Hãn; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9; Hang 8 cô; Hang Y tá; viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác đã trao tặng an sinh xã hội tại 03 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền là 30 tỷ đồng (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng).

Đặc biệt, sáng 23/7, tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, đại diện Agribank, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc cùng ngành Ngân hàng đã trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Thống đốc NHNN cùng lãnh đạo các NHTM trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Đồng chí Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc, đại diện Agribank (thứ 10 từ phải sang) vinh dự tham gia cùng đoàn đại biểu ngành Ngân hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Trong chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đang lan tỏa Công đoàn Agribank tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tri ân và trao kinh phí hỗ trợ tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... với tổng kinh phí 560 triệu đồng.

Đồng chí Từ Thị Kim Thanh - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm điều dưỡng Thương binh Lạng Giang (Bắc Ninh). (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh việc đồng loạt tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tuổi trẻ Agribank tích cực hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” đồng thời phối hợp triển khai hoạt động phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ tại nhiều địa phương. Những hoạt động ý nghĩa này góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc gìn giữ, phát huy truyền thống dân tộc.

Những chuyến về nguồn xúc động và tự hào

Trên dải đất miền Trung giàu truyền thống cách mạng, Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Trung (VPMT) cùng các chi nhánh đã tổ chức nhiều hành trình về nguồn ý nghĩa hướng đến các địa chỉ đỏ.

Từ ngày 19-21/7/2026, VPMT tổ chức chương trình “Về địa chỉ đỏ” và “Hướng về biển đảo” tại Quảng Trị nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với quê hương, đất nước. Đoàn đã dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, Đặc khu Cồn Cỏ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9. Trước những hàng bia mộ của các anh hùng liệt sĩ, mỗi cán bộ Agribank đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên Agribank tham gia các hoạt động tri ân, thăm hỏi và tặng quà người có công với cách mạng trong đợt cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 22/7, Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Nam đại diện Agribank tham gia đoàn công tác của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội dâng hương tại các địa chỉ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn cũng thăm hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân đối với các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Các đơn vị trong hệ thống Agribank thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. (Ảnh: Vietnam+)

Khắp mọi miền đất nước, các đơn vị Agribank tiếp tục triển khai nhiều chương trình tri ân thiết thực dành cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Những hoạt động ý nghĩa trong tháng Bảy không chỉ là sự sẻ chia, động viên đối với các đối tượng chính sách mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào thương hiệu trong mỗi Agribanker.

Các đơn vị trong hệ thống Agribank dâng hương tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Vietnam+)

Vị thế của Agribank hôm nay được khẳng định không chỉ bằng quy mô và hiệu quả hoạt động, mà còn bởi niềm tin yêu của nhân dân đối với một ngân hàng luôn đồng hành cùng cộng đồng. Tiếp nối truyền thống ấy, cán bộ, người lao động Agribank tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa nguồn vốn đến với người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước giàu mạnh, xứng đáng với hình ảnh “Ngân hàng vì cộng đồng”./.

Agribank cùng ngành Ngân hàng trao 300 tỷ đồng chăm lo người có công Agribank cùng ngành Ngân hàng trao tặng 300 tỷ đồng, tham gia hoạt động tri ân, xây dựng nhà tình nghĩa, thể hiện trách nhiệm với người có công và anh hùng liệt sỹ.