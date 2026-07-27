Tây Ninh: Khát vọng cống hiến của người lính Cụ Hồ trong thời bình

Rời quân ngũ với thương tật và hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Nguyễn Duy Long đã vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng doanh nghiệp sản xuất sơn, phát triển thành công mô hình nuôi chim yến quy mô lớn.

Không chỉ làm giàu bằng ý chí và nghị lực, ông còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, ưu tiên con em gia đình chính sách, cựu chiến binh và quân nhân xuất ngũ, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Sinh năm 1963 tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), tháng 8/1980, ông Nguyễn Duy Long lên đường nhập ngũ, được huấn luyện tại Lữ đoàn 382. Tháng 8/1990, ông phục viên với cấp bậc Thượng úy, chức vụ Đại đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 382 Quân khu 1.

Trở về cuộc sống đời thường, ông mưu sinh bằng nhiều nghề để tích lũy vốn. Nhận thấy nhu cầu thị trường phát triển, ông tự học nghề sửa chữa thiết bị điện tử, mở tiệm nhận "chuyển hệ" tivi, lặn lội từ Hải Phòng về Thái Nguyên buôn bán tivi, đầu máy video, băng cối... để chắt chiu từng đồng vốn.

Khuôn viên nuôi yến tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh của cựu chiến binh Nguyễn Duy Long. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Cuối năm 1997, nhận thấy miền Nam giàu tiềm năng phát triển kinh tế, ông quyết định rời quê lập nghiệp. Những ngày đầu nơi đất khách, ông bươn chải nhận thi công hệ thống điện cho các dự án công trình công cộng, trụ sở cơ quan tại các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Trà Vinh (cũ). Giao thông khi đó còn khó khăn, những chuyến xe ngược xuôi chở hàng vượt phà Mỹ Thuận, phà Cần Thơ đã rèn luyện thêm ý chí dẻo dai của người lính.

Năm 2001 đánh dấu bước ngoặt lớn khi ông Long bén duyên với ngành sơn nước. Ban đầu, từ nguồn vốn chắt chiu ít ỏi, ông cùng một số người bạn góp vốn mở xưởng sản xuất nhỏ. Khi các đối tác lần lượt rút lui, ông vẫn quyết tâm bám trụ và từng bước cải tiến kỹ thuật sản xuất. Từ chỗ đi thuê mặt bằng và xưởng nhỏ, đến năm 2011, ông tích lũy đủ nguồn lực để mua đất.

Giai đoạn 2015 -2017, ông đầu tư xây dựng nhà máy quy mô công nghiệp chuyên sản xuất sơn công nghiệp và hóa chất. Hiện ông Long là chủ hệ thống sản xuất và phân phối sơn với hai cơ sở: Cơ sở tại Khu công nghiệp Hải Sơn (xã Đức Hòa, Tây Ninh) chuyên sản xuất sơn công nghiệp và hóa chất; cơ sở tại Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) chuyên sản xuất, phân phối các dòng sơn dân dụng và công nghiệp.

Doanh nghiệp cũng nghiên cứu các dòng sơn kháng khuẩn, chống nước mặn, chống cháy nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 75 lao động với thu nhập từ 7,5-9 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng con em thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và quân nhân xuất ngũ.

Ông Nguyễn Hữu Lý, cán bộ hưu trí tại địa phương chia sẻ: Điều đáng quý ở ông Nguyễn Duy Long không chỉ là ý chí vượt khó hay sự năng động trong phát triển kinh tế, mà còn là tinh thần nghĩa tình của người lính. Ông luôn quan tâm, hỗ trợ đồng đội, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách, tích cực đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội. Đó là tấm gương để thế hệ trẻ và quân nhân xuất ngũ học tập, noi theo.

Nhận thấy nghề nuôi chim yến có nhiều tiềm năng, ông Nguyễn Duy Long quyết định đầu tư theo hướng bài bản. Ban đầu, ông xây dựng một nhà yến thử nghiệm trên khu đất trồng chanh tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh để theo dõi khả năng dẫn dụ và sinh trưởng của đàn yến. Khi số lượng chim về làm tổ ổn định, ông tiếp tục mở rộng quy mô, đồng thời hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Duy Long, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Từ năm 2019, ông triển khai xây dựng hệ thống nhà yến. Đến nay, trên diện tích gần 2ha, trang trại có 10 nhà yến quy mô lớn, tương đương khoảng 15 nhà yến tiêu chuẩn nhờ thiết kế diện tích lớn hơn.

Nhờ ứng dụng công nghệ dẫn dụ hiện đại, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và môi trường nuôi, sản lượng tổ yến tăng ổn định qua từng năm, trở thành nguồn thu quan trọng của doanh nghiệp.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, ông tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, đăng ký mã số vùng nuôi, mã số cơ sở đóng gói, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và từng bước hoàn thiện các điều kiện để đưa sản phẩm yến sào xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người lao động, tích cực chăm lo đời sống công nhân và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Hàng năm, ông Long dành hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp Quỹ Cựu chiến binh, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng nhiều chương trình từ thiện tại địa phương.

Ông Nguyễn Duy Long chia sẻ: "Thành công không đến sau một đêm. Tôi luôn tâm niệm lấy sức lao động, sự kiên trì và chữ tín làm nền tảng. Khi có điều kiện hơn, việc hỗ trợ con em đồng đội và gia đình chính sách là trách nhiệm của người lính."

Ông Bùi Đức Dũng, đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh nhận xét ông Nguyễn Duy Long là tấm gương cựu chiến binh vượt khó làm giàu chính đáng. Mô hình phát triển kinh tế của ông mang lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế.

Cựu chiến binh Nguyễn Duy Long với sự kiên trì, quyết tâm đã từng bước xây dựng doanh nghiệp quy mô, tạo việc làm cho nhiều lao động. Đó là hành trình không dễ dàng, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dám nghĩ, dám làm của Bộ đội Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến của người lính trong thời bình./.

Người cựu chiến binh hơn 40 năm theo ký ức đi tìm đồng đội Hơn 40 năm qua, bằng ký ức của người lính Thành cổ và nghĩa tình đồng đội sâu nặng, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình đã góp phần đưa hàng trăm liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương.

​