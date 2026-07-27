Lan tỏa vẻ đẹp bình dị, chân thực của quê hương trên nền tảng số

Điện thoại thông minh đang trở thành công cụ để nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể câu chuyện bình dị về quê hương.

Từ bãi biển, bến cá, phiên chợ hải sản đến nhịp sống lao động của ngư dân đều được lưu giữ qua các video ngắn, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối tiêu thụ sản phẩm và lan tỏa những giá trị văn hóa của vùng biển Hà Tĩnh trên không gian số.

Khi mặt trời vừa nhô lên từ phía biển Hải Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, tổ dân phố Tam Hải, phường Hải Ninh lại bắt đầu hành trình quen thuộc trên chiếc xe đạp của mình. Trên giỏ xe luôn có một chiếc điện thoại thông minh-"người bạn đồng hành" giúp bà lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của quê hương.

Ở tuổi 56, bà Hương không được đào tạo về công nghệ hay quay dựng video, mọi kỹ năng đều được bà tự học qua quá trình sử dụng mạng xã hội. Từ thao tác đơn giản như căn góc máy, chỉnh sửa hình ảnh, chèn nhạc đến đăng tải video, bà đều kiên trì tìm hiểu từng chút một.

Điều thôi thúc người phụ nữ ấy không phải là lượt xem hay lượt yêu thích, mà xuất phát từ mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của quê hương đến nhiều người hơn. Trong các video của bà Hương, người xem dễ dàng bắt gặp khung cảnh bình minh trên biển, những đoàn thuyền trở về sau chuyến vươn khơi, cảnh ngư dân phân loại hải sản hay nụ cười chất phác của người dân vùng biển..., tất cả đều được ghi lại bằng góc nhìn gần gũi, chân thực.

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương ghi hình cuộc sống thường nhật của ngư dân. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ, mục đích đầu tiên khi quay và đăng tải video là giới thiệu cảnh đẹp quê hương, quảng bá nét đẹp văn hóa cũng như các hoạt động lao động của ngư dân Hải Ninh. Mỗi buổi sáng, bà đều ra biển ghi lại hình ảnh đời thường để những người con xa quê có thể theo dõi, nhớ về nơi mình sinh ra và lớn lên.

Những ngày đầu sử dụng công nghệ gặp rất nhiều khó khăn, bà chưa biết lựa chọn góc quay, bố cục hay cách dựng video sao cho hấp dẫn. Sau nhiều lần học hỏi và thực hành, các video dần nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đó cũng là động lực để bà tiếp tục sáng tạo nội dung mỗi ngày, quảng bá hình ảnh biển Hải Ninh đến với du khách gần xa.

Tinh thần ấy đang lan tỏa đến nhiều phụ nữ ở các địa phương ven biển của Hà Tĩnh. Tại xã Cẩm Trung, chị Võ Thị Lành cũng lựa chọn mạng xã hội để kể câu chuyện về quê hương mình. Làm việc tại một nhà hàng ven biển, chị có điều kiện tiếp xúc với nhiều du khách và cảm nhận rõ sức hấp dẫn của vùng biển nơi mình sinh sống.

Ý tưởng quay video đến với chị từ những điều rất đỗi bình dị: cảnh ngư dân kéo lưới, tàu thuyền cập bến, mẻ hải sản tươi rói hay hình ảnh người dân tất bật mua bán sau mỗi chuyến biển. Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên sức hút cho các video, thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ những chiếc điện thoại thông minh, phụ nữ Hà Tĩnh đang góp phần lan tỏa hình ảnh biển quê hương trên các nền tảng số. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Chị Lành chia sẻ, là người con Hà Tĩnh, chị muốn thông qua các video để giới thiệu cảnh đẹp, con người và những giá trị văn hóa của quê hương đến với nhiều người hơn. Chị sinh ra ở vùng biển nên hiểu cuộc sống của bà con, dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất trong lao động hằng ngày. Thời gian đầu các video chỉ nhận được rất ít lượt tương tác. Tuy nhiên, khi nội dung ngày càng được nhiều người biết đến và bà con địa phương nhiệt tình ủng hộ, chị có thêm động lực để tiếp tục sáng tạo, lan tỏa hình ảnh quê hương bằng những thước phim mộc mạc.

Điểm chung trong các sản phẩm của những nhà sáng tạo nội dung vùng biển Hà Tĩnh là sự giản dị và chân thực. Không có thiết bị hiện đại, cũng không sử dụng kỹ xảo cầu kỳ, mỗi video đều phản ánh cuộc sống lao động thường ngày của ngư dân, vẻ đẹp thiên nhiên và những giá trị văn hóa bản địa. Chính sự gần gũi ấy giúp người xem dễ đồng cảm, góp phần đưa hình ảnh vùng biển Hà Tĩnh đến gần hơn với cộng đồng trên không gian số.

Bà Dương Thị Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông tin, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ năng số dành cho phụ nữ, mời các chuyên gia công nghệ thông tin hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả, xây dựng nội dung quảng bá sản phẩm, giới thiệu văn hóa và du lịch địa phương.

Nhiều cuộc thi khởi nghiệp thông qua video clip được tổ chức; các mô hình như Chi hội Phụ nữ số, Gia đình số, Câu lạc bộ Phụ nữ hội nhập trên môi trường số cũng từng bước phát huy hiệu quả. Từ những hoạt động này đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ chủ động xây dựng các video giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh quê hương, trong đó có những trường hợp tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Thanh Hương và chị Võ Thị Lành.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương kiên trì tự học quay, dựng video để lưu giữ và chia sẻ vẻ đẹp quê hương. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Thời gian tới, Ban Công tác Phụ nữ sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình phụ nữ số, tổ chức thêm các lớp đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xây dựng nội dung số, hướng dẫn chị em phát triển các kênh bán hàng trên Facebook, Zalo, TikTok và YouTube.

Hội sẽ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn với sản phẩm đặc trưng địa phương; tư vấn thiết kế nhãn mác, bao bì gắn với các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Hà Tĩnh nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng nhận diện trên thị trường.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng doanh nghiệp hay những người làm công nghệ. Từ chiếc điện thoại thông minh, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đã tìm được cách kể câu chuyện về quê hương bằng chính trải nghiệm của mình.

Mỗi video được chia sẻ là thêm một hình ảnh đẹp về biển, con người và văn hóa Hà Tĩnh đến với cộng đồng, góp phần quảng bá du lịch, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo động lực để nhiều phụ nữ tự tin tham gia vào môi trường số bằng những giá trị bình dị, chân thực của cuộc sống hằng ngày./.

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