Triển khai chương trình du lịch liên quốc gia Việt Nam-Lào-Campuchia

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản số 1967/CDLQGVN-LH gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, đề nghị phối hợp xây dựng và phát triển các chương trình du lịch liên quốc gia giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo sáng kiến "Một hành trình, ba điểm đến."

Động thái này nhằm triển khai chủ trương tăng cường hợp tác du lịch giữa ba quốc gia, đồng thời đánh giá thực trạng, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối tour tuyến để đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

Theo đề nghị của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu nhu cầu thị trường, mở rộng hợp tác với đối tác và đơn vị cung ứng dịch vụ tại Lào, Campuchia để xây dựng và đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch liên quốc gia. Các chương trình cần phát huy thế mạnh của từng điểm đến, kết nối hài hòa các giá trị về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và cảnh quan, qua đó tạo nên những hành trình có sức hấp dẫn hơn đối với du khách.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được khuyến khích đa dạng hóa phương thức di chuyển, kết hợp linh hoạt giữa đường bộ, đường hàng không và đường thủy, bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn cho du khách cũng như phù hợp với đặc điểm của từng thị trường khách.

Khách du lịch tham quan đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đối với các chương trình đang khai thác hoặc dự kiến triển khai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị doanh nghiệp cung cấp một số thông tin cơ bản như: tên chương trình, lịch trình, thời lượng, các điểm đến chính, hình thức vận chuyển, thị trường khách mục tiêu, thời gian khai thác hoặc dự kiến đưa vào hoạt động. Mỗi chương trình có thể gửi kèm tối đa ba hình ảnh minh họa cùng những thông tin cần thiết khác.

Ngoài việc tổng hợp thông tin về sản phẩm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp chia sẻ những thuận lợi, khó khăn gặp phải trong quá trình xây dựng và vận hành các tuyến du lịch giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đồng thời, các doanh nghiệp được khuyến khích đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kết nối tour và trao đổi khách giữa ba nước. Nội dung góp ý tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm soát phương tiện tại cửa khẩu; nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông và dịch vụ phục vụ khách du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu chung cho sản phẩm "Một hành trình, ba điểm đến;" phát triển các tuyến du lịch mới; thúc đẩy chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu và tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp trong khu vực.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, những thông tin do doanh nghiệp cung cấp sẽ được tổng hợp để phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách và đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Đồng thời, những chương trình, sản phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn để giới thiệu trên các kênh quảng bá của ASEAN và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế được đề nghị gửi thông tin về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (qua Phòng Lữ hành) trước ngày 31/7/2026.

Thúc đẩy kết nối đầu tư và du lịch giữa địa phương Việt Nam và Nga Chính quyền tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để các doanh nghiệp Nga đến nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án đầu tư lâu dài.