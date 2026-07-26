Đức phóng các vệ tinh gây nhiễu quân sự vào năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức đang đẩy mạnh phát triển năng lực quân sự trong không gian.

Bộ Quốc phòng nước này dự kiến từ năm 2027 đưa lên quỹ đạo 4 vệ tinh thử nghiệm, trong đó có các vệ tinh có khả năng theo dõi và gây nhiễu vệ tinh khác.

Dự án mang tên “Responsive Launch Demonstration” nhằm thử nghiệm khả năng nhanh chóng đưa vệ tinh lên quỹ đạo và vận hành chúng.

Theo kế hoạch, 2 vệ tinh “thanh tra” có khả năng theo dõi các vệ tinh khác và 2 vệ tinh “tác động” có khả năng thực hiện các hoạt động gây nhiễu sẽ được mua, phóng và thử nghiệm trong thời gian ngắn. Ban đầu, năng lực gây nhiễu sẽ chỉ được thử nghiệm giữa các vệ tinh của Đức.

Các vệ tinh có thể sử dụng những biện pháp tác chiến điện từ như jamming (gây nhiễu) và spoofing (giả mạo tín hiệu), qua đó có khả năng cản trở hoạt động trinh sát của các vệ tinh khác.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết mục tiêu trước mắt là chứng minh khả năng tích hợp các công nghệ hiện có thành một hệ thống hoàn chỉnh và đưa lên không gian trong vòng chưa đầy 12 tháng. Bộ này nhấn mạnh các vệ tinh thử nghiệm sẽ chỉ tương tác với nhau, không tác động đến bên thứ 3.

Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức (DLR) sẽ triển khai chương trình. Dự án được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc nhanh chóng đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong trường hợp cần thiết và là bước khởi đầu hướng tới năng lực sẵn sàng tác chiến trong không gian vào năm 2029.

Dự án trị giá khoảng 100 triệu euro (113.77 triệu USD), nhận được sự ủng hộ của các chính trị gia thuộc liên minh Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ xã hội (SPD). Họ cho rằng châu Âu đang thiếu năng lực trinh sát trong không gian và còn phụ thuộc đáng kể vào Mỹ. Trong khi đó, đảng Cánh tả (Die Linke) chỉ trích Berlin đang đặt nền móng cho các hệ thống quân sự có khả năng tấn công và gây nhiễu vệ tinh khác.

Dự án cũng đặt ra thách thức về công nghệ phóng. Cho đến nay, chưa có vụ phóng nào sử dụng tên lửa đẩy do Đức tự sản xuất thành công. Vì vậy, hợp đồng cho phép dự án có thể thất bại, trong khi đơn vị cung cấp dịch vụ phóng chỉ phải cam kết thực hiện mọi nỗ lực cần thiết, không phải bảo đảm vụ phóng thành công hay đưa vệ tinh vào quỹ đạo./.

Đức hoàn tất đưa chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ nước ngoài về nước Đức đã hoàn tất quá trình kéo dài hơn 30 năm đưa toàn bộ chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ các cơ sở tái xử lý ở Anh và Pháp về nước, song vẫn chưa có kho lưu giữ cuối cùng.