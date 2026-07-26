Vì sao sôcôla vẫn đắt dù giá cacao giảm mạnh?

Giá cacao thế giới đã giảm mạnh sau khi lập kỷ lục trong hai năm qua, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa thể mua sôcôla với giá rẻ hơn.

Giá cacao hiện khoảng 5.327 USD/tấn, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều so với mức gần 12.000 USD/tấn vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với khoảng 2.000-3.000 USD/tấn trong nhiều năm trước.

Các hãng sản xuất sôcôla lớn của Thụy Sĩ như Lindt, Barry Callebaut và Nestlé cho biết, giá cacao tăng cao trong thời gian dài đã đẩy chi phí sản xuất lên cao, buộc họ phải tăng giá bán, khiến người tiêu dùng mua ít sôcôla hơn.

Hãng Lindt cho biết giá bán bình quân tăng 11,8% trong nửa đầu năm đã khiến lượng sản phẩm tiêu thụ giảm 7,5%. Theo Giám đốc điều hành Adalbert Lechner, giá cacao ở mức kỷ lục, cùng với lạm phát, bất ổn địa chính trị và tâm lý thắt chặt chi tiêu, đã làm nhu cầu suy yếu.

Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông còn làm giảm lượng khách du lịch từ châu Á và Trung Đông đến châu Âu, qua đó ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty.

Barry Callebaut cho biết, lượng sôcôla tiêu thụ trên toàn cầu giảm 4,4% trong quý 3/2026 so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng bán ra của công ty vẫn tăng 5,7%, ghi dấu quý tăng trưởng đầu tiên sau hơn hai năm. Hoạt động kinh doanh mảng cacao của công ty cũng tăng trưởng 18% nhờ thị trường điều chỉnh từ đầu năm.

Trong khi đó, Nestlé cho biết lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu năm của công ty giảm 2,8% do giá cacao và càphê tăng cao, nhưng kỳ vọng lợi nhuận sẽ cải thiện khi giá nguyên liệu hạ nhiệt.

Theo Tiến sỹ Tanya Lander thuộc Oxford Martin School, hiện tượng El Niño và biến đổi khí hậu đã khiến sản lượng cacao tại Côte d'Ivoire và Ghana-nơi cung cấp khoảng 60-70% sản lượng cacao toàn cầu-sụt giảm, đẩy giá cacao tăng mạnh trong hai năm qua.

Dù El Niño được dự báo còn kéo dài trong giai đoạn 2026-2027, Barry Callebaut cho rằng thị trường sẽ ổn định hơn nhờ lượng cacao dư thừa trong niên vụ 2025-2026.

Trong khi đó, các nhà phân tích của UBS nhận định đợt nắng nóng tại châu Âu có thể tiếp tục làm giảm nhu cầu sôcôla và ước tính Lindt có thể tiết kiệm khoảng 500 triệu franc Thụy Sĩ nhờ đã chốt được giá cacao thuận lợi cho năm 2027.

Để giành lại khách hàng, các hãng sản xuất sôcôla đang đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm cao cấp và tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.

Thành công của thanh sôcôla phong cách Dubai của Lindt cho thấy mạng xã hội ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trong việc quảng bá sản phẩm và thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng./.

Giá cacao phục hồi lên vùng 5.000 USD mỗi tấn Giá cacao đã phục hồi mạnh mẽ hơn 2,2% lên mức 5.076 USD/tấn, do những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung tại Nigeria đã tạo lực đỡ, hỗ trợ đà tăng của giá cacao.

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