Đức điều tra các vụ tung tin sai lệch trước thềm bầu cử cấp bang

Một chiến dịch phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội đang làm dấy lên lo ngại tại thủ đô Berlin của Đức, trong bối cảnh chỉ còn khoảng hai tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện bang Berlin.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại các bang Saxony-Anhalt, Lower Saxony và Mecklenburg-Vorpommern.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ít nhất 8 chính trị gia Berlin, trong đó có các ứng cử viên hàng đầu của đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU), đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Cánh tả (Die Linke), đã trở thành mục tiêu của các video chứa thông tin bịa đặt được phát tán trên nền tảng X.

Các video được đăng bằng tiếng Anh, sử dụng logo của những cơ quan truyền thông lớn của Đức để tạo cảm giác tin cậy. Nội dung nhằm bôi nhọ các chính trị gia bằng những cáo buộc sai sự thật. Trước đó, từ cuối tháng 6 đã xuất hiện hơn 60 video thuộc chiến dịch này, trong đó một số video đạt hàng chục nghìn lượt xem.

Bộ phận an ninh quốc gia thuộc cảnh sát Berlin đang tiến hành điều tra vụ việc. Đảng Cánh tả cũng cho biết đã liên hệ với Cơ quan Cảnh sát hình sự bang (LKA) về các video nói trên.

Trưởng Ban Bầu cử bang Berlin, ông Stephan Bröchler lên án mạnh mẽ việc tung tin sai lệch và thao túng thông tin trước bầu cử, cho rằng đây là hành vi nhằm tác động đến quá trình hình thành ý chí và quyết định tự do của cử tri. Ông cho biết đang phối hợp với Cơ quan Nội vụ và Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Berlin xây dựng các biện pháp nhằm tăng khả năng chống chịu của bang trước những chiến dịch thông tin sai lệch.

Theo các cơ quan an ninh, những nội dung giả mạo tương tự cũng xuất hiện tại các bang Saxony-Anhalt, Lower Saxony và Mecklenburg-Vorpommern, nơi cũng diễn ra các cuộc bầu cử trong tháng 9.

Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang (BfV) nhận định các hoạt động này có những điểm tương đồng với chiến dịch tung tin giả từng được ghi nhận trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức năm 2025.

Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang đánh giá mức độ nghiêm trọng nguy cơ can thiệp từ nước ngoài và thao túng thông tin nhằm tác động đến các cuộc bầu cử tại nước này./.

Thủ tướng Đức yêu cầu Mỹ không can thiệp vào hoạt động bầu cử Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng việc tài trợ cho các đảng chính trị ở Đức từ nước ngoài là bất hợp pháp đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia liên quan cần tôn trọng luật pháp của Đức.