Đức: CDU giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương tại bang đông dân nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, kết quả thống kê sơ bộ cuộc bầu cử địa phương ở North Rhine-Westphalia - bang đông dân nhất nước Đức, diễn ra ngày 14/9, cho thấy đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ đã có một kết quả đáng nể, khi nhận được nhiều phiếu bầu nhất với 33,3%.

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) về thứ hai, với 22,1% số phiếu ủng hộ. Số cử tri ủng hộ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) là 14,5%, tăng gấp 3 so với kết quả năm 2020 và đảng Xanh với 13,5%.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử không gây hậu quả trực tiếp nào cho chính phủ liên bang tại Berlin, nhưng đây là phép thử quan trọng đầu tiên về dư luận sau khi liên minh mới lên nắm quyền vào ngày 6/5.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo bang North Rhine-Westphalia, ông Martin Vincentz (người của đảng AfD) cho biết: “Đây là một cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi của đất nước."

Trong khi đó, Thủ hiến bang Hendrik Wüst (thuộc CDU) bày tỏ lo ngại về kết quả bầu cử. Ông cho rằng dù giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương này, song CDU không thể ngừng nỗ lực.

Chính phủ liên bang mới ở Berlin, gồm đảng CDU cùng đảng chị em Bavaria là Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) và SPD, đã nhanh chóng mất đi sự ủng hộ sau khi ông Friedrich Merz (CDU) đắc cử Thủ tướng vào tháng 5 vừa qua.

Cuộc bầu cử tại North Rhine-Westphalia đặc biệt quan trọng đối với ông Merz, vì ông sinh ra và lớn lên từ bang có đường biên giáp ranh với Hà Lan và Bỉ này.

Ông Merz dự báo AfD sẽ thể hiện tốt. Vì vậy, đảng của ông sẽ ngồi lại và xem xét kỹ lưỡng kết quả, sau đó đưa ra kết luận về cách thức tốt nhất để điều hành các chiến dịch tranh cử cũng như giải quyết các vấn đề.

Thủ tướng Merz tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết các vấn đề, đảm bảo rằng các chủ đề đúng đắn được giải quyết và đất nước vẫn đi đúng hướng./.

