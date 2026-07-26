Huawei đề xuất giải pháp AI hỗ trợ Thái Lan phát triển kinh tế số

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đã đề xuất một số giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ Thái Lan thúc đẩy kinh tế số, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển nguồn nhân lực công nghệ.



Đề xuất được nêu trong buổi làm việc của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, người đang có chuyến thăm Trung Quốc, làm việc với lãnh đạo Huawei ở Bắc Kinh ngày 19/7.

Thủ tướng Anutin cùng đoàn công tác đã nghe giới thiệu về các công nghệ có khả năng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thái Lan, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (MSME), phát triển du lịch, chính phủ số, năng lượng và đào tạo nhân lực công nghệ.



Huawei đề xuất Thái Lan xây dựng các trung tâm AI dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó Nhà nước hỗ trợ hạ tầng để các doanh nghiệp có thể tiếp cận công nghệ AI trong giai đoạn đầu, qua đó tạo thêm giá trị gia tăng và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trong lĩnh vực du lịch, Huawei cho rằng AI có thể được sử dụng để xây dựng các nội dung quảng bá điểm đến, tạo ra các sản phẩm truyền thông số với số lượng lớn trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ phát triển các mô hình đô thị thông minh nhằm nâng cao an toàn cho người dân và du khách.



Đáng chú ý, Huawei đề xuất ứng dụng Agent AI - công nghệ AI có khả năng đóng vai trò trợ lý thông minh - trong cải cách dịch vụ công, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thông qua giao tiếp tự nhiên, tự động hỗ trợ khai báo thông tin và xử lý các quy trình phức tạp.

Theo Huawei, việc ứng dụng AI trong khu vực công cần gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu và chủ quyền dữ liệu quốc gia (Sovereign AI). Theo đó, Chính phủ cần giữ quyền kiểm soát dữ liệu, trong khi doanh nghiệp công nghệ cung cấp hạ tầng và giải pháp kỹ thuật.



Huawei cũng giới thiệu các giải pháp AI phục vụ an ninh mạng, như phát hiện tin giả, hỗ trợ truy tìm nguồn phát tán thông tin sai lệch trên không gian mạng, đồng thời đề xuất các giải pháp năng lượng số nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu.



Trong lĩnh vực năng lượng sạch, Huawei giới thiệu mô hình nhà máy điện ảo (Virtual Power Plant - VPP), cho phép các hộ gia đình và tòa nhà sử dụng điện mặt trời trở thành nguồn cung năng lượng phân tán, đồng thời bán phần điện dư thừa trở lại hệ thống điện thông minh.



Bên cạnh phát triển công nghệ, Huawei cho biết đang hợp tác với hơn 40 trường đại học tại Thái Lan và đặt mục tiêu đào tạo 10.000 nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) trong 5 năm tới, nhằm hỗ trợ mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm AI của khu vực.



Ngoài ra, Huawei cũng đề xuất ứng dụng AI trong y tế, như hỗ trợ phân tích hình ảnh X-quang, chụp CT, mẫu bệnh phẩm để nâng cao hiệu quả sàng lọc bệnh, cũng như hỗ trợ phân loại bệnh nhân trước khi khám nhằm rút ngắn thời gian điều trị./.

Thái Lan thúc đẩy hợp tác với châu Âu phát triển ngành bán dẫn và công nghệ cao Thái Lan đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác châu Âu nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ quang tử và các lĩnh vực công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.