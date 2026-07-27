Mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ chiều tối 27/7 đến ngày 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm 27/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 29/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. Đêm 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm; từ ngày 30/7, mưa lớn giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ đêm 27/7 đến 29/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2; đỉnh lũ trên thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương, sông Cầu lên trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ và Lạng Sơn tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Theo đó, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh Phú Thọ và Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Phú Thọ và Lạng Sơn, đặc biệt tại các xã, phường: An Bình, Đại Đình, Đại Đồng, Đạo Trù, Hợp Kim, Hợp Lý, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lập Thạch, Liên Hòa, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Quy Đức, Quyết Thắng, Tam Sơn, Tân Lạc, Tân Mai, Thái Hòa, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Văn Miếu, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Lãng, Yên Phú (tỉnh Phú Thọ).

Đối với tỉnh Lạng Sơn gồm các xã, phường: Bắc Sơn, Bình Gia, Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Lũng, Nhất Hòa, Quý Hòa, Tân Thành, Tân Tiến, Tân Tri, Tân Văn, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thụy Hùng, Tràng Định, Tuấn Sơn, Vũ Lăng, Vũ Lễ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 27/7, khu vực các tỉnh Phú Thọ và Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to như Tiến Sơn 62mm, Hòa Sơn 54,4mm (Phú Thọ); Quý Hòa 57,6mm, Tân Tiến 31,9mm (Lạng Sơn);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện Trạm Phú Quý có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Huyền Trân có gió mạnh cấp 6. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo, đêm 27/7 và ngày 28/7, khu vực biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây của khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 28/7 và ngày 29/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

7 tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 27-28/7, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.