Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội có xu hướng gia tăng

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 871 ca sốt xuất huyết tại 111 phường, xã, chưa có ca tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (475 ca).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 17/7 đến 24/7/2026, toàn thành phố ghi nhận 146 ca mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 50 trường hợp so với tuần trước (96 ca). Đồng thời, thành phố ghi nhận 3 ổ dịch mới tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng.

Lũy tích từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 871 ca sốt xuất huyết tại 111 phường, xã, chưa có ca tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (475 ca). Toàn thành phố đã ghi nhận 30 ổ dịch, trong đó 9 ổ dịch vẫn đang hoạt động.

Dù chưa ghi nhận ca tử vong, song CDC Hà Nội nhận định số mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm và đã ghi nhận một số ổ dịch nhiều bệnh nhân, dự báo trong thời gian tới số mắc sẽ tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống ngay từ cơ sở./.