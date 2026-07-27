Hà Nội xử lý và khắc phục các điểm ngập sau trận mưa lớn

Ngày 27/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ khoảng 11h trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa dông trên diện rộng.

Đến 11h30 cùng ngày, lượng mưa đo được tại các khu vực dao động từ 40mm đến 60mm: Ba Đình (1A Trần Vũ) 61,9mm; Hoàn Kiếm (110 Nguyễn Hữu Huân) 42mm; Tây Hồ 38,5mm…

Ngay khi có mưa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu; tua vớt rác, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, trạm bơm đầu mối và các trạm bơm cục bộ để hạ mực nước trên hệ thống, phục vụ tiêu thoát nước.

Đáng chú ý, do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn khoảng 50 mm trong 30 phút (tương đương cường độ khoảng 100 mm/h), vượt khả năng thu gom và tiêu thoát cục bộ của hệ thống. Vì vậy, trong thời gian mưa, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện một số điểm úng ngập mặt đường như Hòe Nhai, Phan Huy Ích-Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học, dốc La Pho-Thụy Khuê, ngõ 42 Giang Văn Minh.

Trong đó, khu vực dốc La Pho-Thụy Khuê ngập sâu khoảng 20-25 cm, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn ngập sâu khoảng 35-40 cm.

Sau khi mưa kết thúc khoảng 30 phút, từ khoảng 11h35 đến 12h05, các điểm úng ngập cục bộ trên mặt đường cơ bản đã rút hết. Riêng khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn, nước rút chậm, chiều sâu ngập khoảng 35-40 cm, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông, đến thời điểm 15h, chiều sâu ngập còn khoảng 5-7cm.

Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường Tây Hồ, Ngọc Hà là đơn vị được giao quản lý hệ thống thoát nước ngõ xóm theo phân cấp, có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp bảo đảm thoát nước ngõ xóm và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì thoát nước ngõ xóm thực hiện nạo vét hệ thống, bố trí các bơm di động tại các điểm úng ngập; đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án như Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng của phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án, có biện pháp dẫn dòng bảo đảm thoát nước khi có mưa tại khu vực Ngõ 42 Giang Văn Minh, dốc La Pho-Thụy Khuê.

Đồng thời, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp tục yêu cầu các đơn vị thoát nước của thành phố phối hợp, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân phường, đơn vị thoát nước ngõ xóm, chủ đầu tư dự án… thực hiện khơi thông dòng chảy, bơm cưỡng bức để nhanh chóng giải quyết các điểm ngập còn tồn tại nêu trên.

Trung tâm tiếp tục yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước bố trí lực lượng bám sát hiện trường vệ sinh và khơi thông dòng chảy; duy trì vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm hồ hạ mực nước trên hệ thống để chủ động ứng phó với các đợt mưa tiếp theo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam qua khu vực Trung Bộ được thiết lập, trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây hình thành vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ. Đêm 27/7 và sáng 28/7, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; từ chiều 28/7 đến chiều 29/7 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 27/7 đến sáng 28/7, các phường,xã: Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức dự báo có tổng lượng mưa khoảng 40-70mm. Các xã: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh dự báo có tổng lượng 40-70mm.

Các xã Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai dự báo có tổng lượng mưa khoảng 40-70mm. Các xã Phú Xuyên, Vân Đình, Chương Mỹ dự báo có tổng lượng mưa khoảng 30-60mm. Dự báo đêm 29 ngày 30/7, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Đặc biệt, dự báo trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc./.

Một số dự án chống úng ngập tại Hà Nội bước đầu phát huy hiệu quả Sau khi vận hành hệ thống thoát nước, đặc biệt tại các khu vực vừa được đầu tư dự án khẩn cấp, dự án chống úng ngập cục bộ bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tăng khả năng thu gom, tiêu thoát nước.