Người bệnh quốc tịch New Zealand vượt hơn 9.000 km đến Việt Nam thay khớp

Một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch New Zealand đã đến Việt Nam để phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau nhiều năm chịu đựng cơn đau kéo dài và phải chờ đợi phẫu thuật tại quê nhà.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 26/7/2026, một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch New Zealand đã vượt hơn 9.000 km đến Việt Nam để phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau nhiều năm chịu đựng những cơn đau kéo dài và phải chờ đợi phẫu thuật tại quê nhà.

Sau khi tìm hiểu thông tin về trình độ chuyên môn của các bác sỹ Việt Nam cũng như chất lượng điều trị tại một số quốc gia trong khu vực, người bệnh quyết định sang Việt Nam để điều trị. Dù gặp nhiều khó khăn do thể trạng của người bệnh,

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vẫn thực hiện thành công ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn.

Theo nhận định của bác sỹ, sau khi trở về New Zealand, người bệnh sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, có thể tự lái xe, tham gia các hoạt động thể thao phù hợp và sinh hoạt độc lập sau nhiều năm bị hạn chế bởi bệnh lý khớp háng.

Ca phẫu thuật thành công không chỉ mang lại cơ hội phục hồi cho người bệnh mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của ngoại khoa Việt Nam trong điều trị các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước tạo dựng uy tín đối với người bệnh quốc tế./.