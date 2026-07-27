Hồi sinh 5 cuộc đời từ ca lấy đa tạng đầu tiên tại Bệnh viện Bãi Cháy

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tuyến đầu, cả 5 ca ghép tạng từ nguồn tạng do một thanh niên chết não hiến tặng trong đêm 25/7 vừa qua đều thành công, mang lại sự sống cho 5 bệnh nhân tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Người hiến tạng là nam thanh niên 19 tuổi, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương nặng. Dù được các y bác sỹ Bệnh viện Bãi Cháy tập trung hồi sức và điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi do tổn thương não nặng.

Sau 3 lần đánh giá độc lập theo quy định chuyên môn nghiêm ngặt, Hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân đã chết não. Được sự tư vấn của đội ngũ y tế, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng của người thân để cứu người.

Đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Bãi Cháy và các chuyên gia tuyến Trung ương cúi đầu dành phút mặc niệm tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng 19 tuổi và gia đình tại Quảng Ninh trước giờ phẫu thuật. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau đó, Bệnh viện Bãi Cháy phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia tổ chức duy trì hồi sức tối ưu, đánh giá chức năng từng tạng và tiến hành phẫu thuật lấy tạng. Các êkíp đã lấy thành công tim, 1 gan và 2 thận (riêng phổi không đủ điều kiện ghép).

Theo phương án điều phối quốc gia, các tạng hiến được khẩn trương vận chuyển xuyên đêm đến các trung tâm ghép tạng trên cả nước và đều được phẫu thuật ghép thành công: Trái tim và một phần gan (gan phải) được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Đến rạng sáng 26/7, cả hai ca ghép tim và ghép gan đều hoàn tất, chỉ số sinh tồn của các bệnh nhân ổn định.

Phần gan còn lại (gan trái) được đưa về Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) để phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật ghép thành công cho một bệnh nhi 10 tháng tuổi bị teo đường mật bẩm sinh biến chứng suy gan nặng.

Quả thận thứ nhất được vận chuyển hơn 600 km đến Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho bệnh nhân trong chiều 26/7. Quả thận thứ hai được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh). Ca phẫu thuật kết thúc chiều cùng ngày; thận ghép được tưới máu tốt và phát sinh nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Trước ca hiến tạng tại Bệnh viện Bãi Cháy, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từng ghi nhận các ca vận động và triển khai thành công lấy đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn tạng hiến quý giá từ Quảng Ninh được bảo quản nghiêm ngặt trong thiết bị chuyên dụng và khẩn trương vận chuyển xuyên đêm đến các trung tâm ghép tạng trên toàn quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là những dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc về kỹ thuật chuyên môn của ngành y tế địa phương trong lĩnh vực hiến, ghép mô tạng.

Với việc triển khai thành công ca lấy đa tạng lần này, Bệnh viện Bãi Cháy trở thành cơ sở y tế thứ ba của tỉnh Quảng Ninh thực hiện kỹ thuật phức tạp theo quy trình quốc gia.

Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực chẩn đoán chết não, hồi sức và phối hợp điều phối tạng của y tế Quảng Ninh với Mạng lưới Điều phối ghép tạng Quốc gia, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc về nghĩa cử hiến tạng cứu người trong cộng đồng./.

Êkíp phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nỗ lực ghép tim thành công cho bệnh nhân trong rạng sáng 26/7 từ nguồn tạng hiến tiếp nhận từ Bệnh viện Bãi Cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Nối dài sự sống từ nghĩa cử hiến tạng Ca ghép đa tạng từ người hiến tạng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã giúp hồi sinh ba người bệnh nguy kịch sau cuộc chạy đua với thời gian.