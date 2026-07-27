Năm nạn nhân trong vụ cháy quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong

Ngày 27/7, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), 5 nạn nhân trong vụ cháy quán ăn tại đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh vào ngày 11/7 đã không qua khỏi do tình trạng bỏng cực kỳ nặng.

Trước đó, ngày 13/7, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 5 nạn nhân trong tình trạng bỏng nặng được chuyển đến từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Thời điểm nhập viện, cả 5 nạn nhân đều bị bỏng hô hấp, sốc bỏng, suy hô hấp, hôn mê, tiên lượng xấu.

Các nạn nhân gồm ông N.Q.H. (56 tuổi) bỏng lửa độ 3 khoảng 80% diện tích cơ thể; bà L.N.T. (44 tuổi) bị bỏng lửa 98% diện tích cơ thể, trong đó có khoảng 80% bỏng độ 3; chị P.T.T. (30 tuổi) bị bỏng khoảng 60% cơ thể; bà A.K.L. (48 tuổi) bị bỏng độ 2 và 3 khoảng 60%, tổn thương thận cấp, toan chuyển hóa nặng; ông N.T.T. (51 tuổi) bỏng độ 3 khoảng 60% cơ thể.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sỹ đã xử trí cấp cứu, nội soi để rửa phổi lấy muội than, sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, mặc dù được các y, bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng cả 5 người đều không qua khỏi.

Khoảng 20 giờ ngày 11/7, một vụ cháy đã xảy ra tại một quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ cháy khiến cho nhiều nạn nhân là khách đến ăn bị bỏng nặng.

Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tổng cộng 6 nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sau đó, 1 trường hợp bỏng nhẹ được xuất viện còn 5 trường hợp nguy kịch được chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên sâu./.

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