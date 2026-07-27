Cảnh sát giao thông dẫn đường cho nạn nhân bị tai nạn đứt 4 ngón tay đi cấp cứu

Ngày 27/7, thông tin từ Trạm cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên (Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ), trong quá trình làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, tổ công tác thuộc Trạm đã kịp thời mở đường, hỗ trợ đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động đứt lìa 4 ngón tay đến bệnh viện cấp cứu.

Trung tá Trần Thanh Hà, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên cho biết, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 26/7, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Thái Duy Khương (trú phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ), điều khiển ôtô biển kiểm soát 83A-101.15 chở anh Lâm Thanh Nhân bị tai nạn lao động, đứt lìa 4 ngón tay phải.

Theo người điều khiển phương tiện, các ngón tay bị đứt đã được bảo quản trong đá lạnh và cần nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu, tăng cơ hội nối lại.

Ngay sau khi báo cáo chỉ huy, tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, hỗ trợ xe chở nạn nhân di chuyển quãng đường gần 80 km đến bệnh viện trong khoảng 60 phút.

Theo Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời, hiện tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, do các ngón tay bị giập nát nên không thể thực hiện phẫu thuật nối lại.

Sau khi được cấp cứu, nạn nhân và người điều khiển phương tiện đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sỹ Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên vì sự hỗ trợ kịp thời, giúp người bị nạn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện./.

Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ Vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ làm 4 người tử vong tại chỗ, nhiều nạn nhân bị đa chấn thương và đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.