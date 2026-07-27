50 phút giành lại sự sống cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Tròn một tháng kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã ghi dấu một thành công đặc biệt khi cứu sống người bệnh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp bằng cuộc cấp cứu kéo dài chỉ 50 phút.

Đêm 23/7, người bệnh nam 51 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị, xuất hiện đau ngực trái dữ dội kèm vã mồ hôi từ 18 giờ. Sau khi được xử trí ban đầu tại bệnh viện tuyến dưới, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình lúc 23 giờ 50 phút.

Khi nhập viện, người bệnh vẫn đau ngực liên tục. Điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh ST chênh lên trước rộng - dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp diện rộng, nguy cơ đột tử rất cao. Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ can thiệp mạch vành được kích hoạt.

Tuy nhiên, khi vừa vào phòng can thiệp, người bệnh bất ngờ mất ý thức, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Trước tình huống nguy kịch, kíp cấp cứu do Tiến sỹ, bác sỹ Bùi Nguyên Tùng trực tiếp chỉ huy đã khẩn trương tiến hành hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện phá rung. Sau 5 phút nỗ lực, tim người bệnh đập trở lại.

Kết quả chụp mạch vành xác định động mạch liên thất trước hẹp tới 99% ngay đoạn đầu, dòng máu nuôi cơ tim gần như bị tắc hoàn toàn (TIMI 2). Các bác sỹ lập tức đặt stent, tái thông mạch vành thành công, khôi phục hoàn toàn dòng chảy (TIMI 3).

Từ thời điểm người bệnh ngừng tim đến khi tái thông hoàn toàn mạch vành chỉ diễn ra trong 50 phút - khoảng thời gian có ý nghĩa quyết định đối với khả năng sống còn và phục hồi của người bệnh.

Sau can thiệp, người bệnh được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Chỉ sau 18 giờ, chức năng tim cải thiện rõ rệt, thuốc vận mạch được giảm dần, người bệnh tỉnh táo và được rút ống nội khí quản. Đến sáng 25/7, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y tế.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, trong nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngừng tuần hoàn, từng phút đều quyết định cơ hội sống của người bệnh.

Việc chẩn đoán chính xác, kích hoạt kíp can thiệp trong "thời gian vàng" và xử trí dứt điểm tổn thương hẹp 99% ngay tại cơ sở Ninh Bình cho thấy sự đồng bộ của hệ thống cấp cứu 24/7 giữa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai. Mục tiêu của bệnh viện là để người bệnh, dù đến cơ sở nào của Bệnh viện Bạch Mai, cũng được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, kịp thời và chất lượng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc đưa Bệnh viện Bạch Mai về Ninh Bình mang sứ mệnh đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bệnh viện đã tổ chức đào tạo thường xuyên về cấp cứu ngừng tuần hoàn từ cơ bản đến nâng cao cho toàn thể cán bộ y tế, từ bác sỹ, điều dưỡng đến hộ lý ở tất cả các chuyên khoa.

Nhờ quá trình đào tạo đồng bộ, khi đối mặt với các tình huống sinh tử, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng có thể bình tĩnh phối hợp nhịp nhàng, thực hiện hồi sinh tim phổi đúng quy trình để giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

Tròn một tháng kể từ khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã chứng minh năng lực triển khai các kỹ thuật cấp cứu chuyên sâu ngay tại địa phương. Cũng như hiệu quả triển khai chủ trương của Đảng về nâng cao chất lượng hệ thống y tế theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến gần người dân, tăng khả năng tiếp cận điều trị kịp thời, giảm khoảng cách giữa các tuyến và nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

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