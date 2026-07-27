Bảo đảm cung ứng hàng hoá, an toàn các công trình để ứng phó với mưa lũ, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong ba giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá; ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương đã có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; kịp thời thông tin tới chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đảm bảo an toàn công trình và cung ứng hàng hoá

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Cùng với đó, các đơn vị phải khơi thông dòng chảy, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Đối với Sở Công Thương các tỉnh, Công điện yêu cầu khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các nhà máy thủy điện nhỏ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa; công tác quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; hệ thống thông tin liên lạc; thiết bị quan trắc; hệ thống cảnh báo xả lũ; nguồn điện dự phòng; phương tiện, vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai và ứng phó sự cố tại các nhà máy thủy điện.

Các Sở Công Thương phải chỉ đạo chủ sở hữu công trình thủy điện, cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, lực lượng để xử lý ngay các tình huống mất an toàn.

Đối với công tác bảo đảm nguồn cung, các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn phải triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để xây dựng phương án bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; ngăn chặn hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính, nhất là đối với tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.

Sở Công Thương các tỉnh đồng thời phải kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các công trình công nghiệp, nhất là công trình thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tạm dừng thi công; có phương án di dời người lao động, máy móc, vật tư, thiết bị đến nơi an toàn.

Đặc biệt, tình hình mất an toàn, bất thường phát sinh tại các hồ chứa thủy điện, nhất là thủy điện nhỏ, phải được theo dõi thường xuyên, tổng hợp và báo cáo Bộ Công Thương trước 16 giờ hằng ngày.

Không tích nước hoặc điều tiết hồ chứa trái quy trình

Công điện yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị điện lực triển khai phương án ứng phó với tình hình thiên tai có khả năng diễn biến phức tạp; bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, nhất là đối với các phụ tải quan trọng.

Các đơn vị phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực và nhân dân; sẵn sàng khôi phục kịp thời hệ thống điện khi xảy ra sự cố; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão.

EVN phải chỉ đạo rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn cao, khu vực có cây cối trong và ngoài hành lang có thể ảnh hưởng đến công trình điện; phối hợp với chủ sở hữu cây và chính quyền địa phương chặt tỉa, bảo đảm khoảng cách an toàn theo cấp điện áp.

Các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trực thuộc Tập đoàn phải kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo xả lũ; phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ứng phó mưa, lũ và xử lý tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư hạ du.

Công điện nêu rõ yêu cầu các chủ đập thủy điện không tích nước hoặc điều tiết hồ chứa trái quy trình. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đối với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, Công điện yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện để cập nhật tình hình thủy văn thực tế, tình hình lũ về và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; lập kế hoạch điều tiết hồ chứa bảo đảm tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, đơn hồ chứa và các chỉ đạo có liên quan.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia phải phối hợp với các chủ đầu tư thủy điện ngoài EVN, nhất là các nhà máy thủy điện nhỏ tại khu vực Tây Bắc và trung du miền núi phía Bắc, để cập nhật diễn biến thủy văn, bảo đảm điều độ hệ thống điện phù hợp yêu cầu vận hành an toàn hồ chứa.

Đối với các chủ đập thủy điện, Công điện yêu cầu tổ chức quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ; dự báo lưu lượng lũ về hồ, xác định thời gian xuất hiện đỉnh lũ; tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các chủ đập phải tổ chức trực ban nghiêm túc; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; tăng cường thông báo, cảnh báo cho người dân và các hoạt động tại khu vực hạ lưu trước khi vận hành điều tiết, xả nước phát điện hoặc gia tăng đột ngột lưu lượng xả.

Đặc biệt, Công điện nêu rõ yêu cầu các chủ đập thủy điện không tích nước hoặc điều tiết hồ chứa trái quy trình; khẩn trương kiểm tra tình trạng an toàn đập, đập tràn, cửa van, thiết bị nâng hạ cửa van, nguồn điện dự phòng, hệ thống cảnh báo xả lũ, hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ.

Đối với các công trình thủy điện nhỏ, phải kiểm tra kỹ tuyến đường vào nhà máy, mái taluy, khu vực nhà điều hành, bãi vật liệu, khu vực hạ lưu đập và các vị trí có nguy cơ sạt lở; bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, máy móc để sẵn sàng xử lý sự cố. Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn công trình, các chủ đập phải báo cáo ngay Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương để chỉ đạo xử lý; tuyệt đối không để xảy ra sự cố gây mất an toàn cho vùng hạ du.

Đối với các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản, Công điện yêu cầu kiểm tra, rà soát bãi thải, khu mỏ, kho chứa, đê chắn bãi thải, đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi; phát hiện, xử lý kịp thời các hỏng hóc, khiếm khuyết có nguy cơ mất an toàn.

Các đơn vị phải thường xuyên gia cố hệ thống rãnh thoát nước, nạo vét hồ thải để phòng ngừa nguy cơ tràn bùn, vỡ đập; chủ động di dời máy móc, thiết bị, nhà ở khỏi vùng nguy hiểm, nơi có nguy cơ sạt lở, tràn bùn, đất đá thải.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành tổ chức trực ban 24/24 và thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng Thường trực Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương./.

7 tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 27-28/7, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.